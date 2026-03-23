Otra protesta por el salario mínimo superó trabas y recorrió el centro de Caracas

Este lunes, 23 de marzo, trabajadores, pensionados y jubilados de Caracas marcharon para exigir un aumento del salario mínimo y de las pensiones. Cabe recordar que el monto de ambos estipendios tiene cuatro años congelado en 130 bolívares, el equivalente hoy a 28 centavos de dólar.

Con consignas como “salario justo y digno” los cientos de manifestantes pretendían llegar hasta la Plaza Caracas, pero el paso les fue obstaculizado por un piquete de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

La ONG Provea denunció a través de su cuenta en X que pese a los obstáculos al derecho a la manifestación pacífica y a la represión “blanda” de la administración de Delcy Rodríguez, los manifestantes recorrieron las calles de La Candelaria.

Pese a los obstáculos al derecho a la manifestación pacífica y a la represión "blanda" de la administración de @delcyrodriguezv, manifestantes pacíficos recorren las calles de La Candelaria, en Caracas, exigiendo aumento de salarios pic.twitter.com/W4m5Pscnja — PROVEA (@_Provea) March 23, 2026

Provea también denunció que una concentración del oficialismo obstaculizó la ruta anunciada por gremios y sindicatos autónomos, quienes acudieron este lunes a la sede del Ministerio del Trabajo a exigir aumento de salarios y respeto a las convenciones colectivas.

La administración de @delcyrodriguezv insiste en imponer obstáculos indebidos al libre ejercicio del derecho a la manifestación pacífica.



De nuevo, una concentración del oficialismo obstaculiza la ruta anunciada por miembros de gremios y sindicatos autónomos, quienes acudirán… pic.twitter.com/krLXIaI4K9 — PROVEA (@_Provea) March 23, 2026

José Gregorio Afonso, Presidente de la APUCv condenó que el oficialismo haya convocado otra movilización por la misma ruta y dice que esas acciones “forman parte de un saboteo”.

Amedrentamiento: presente

Usuarios en X denunciaron amedrentamiento por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

🚨 ATENTOS | Trabajadores que marchan por el pan de sus hijos están siendo amedrentados en Caracas. pic.twitter.com/RpO0nZKbq7 — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) March 23, 2026

En entrevista para el portal web El Pitazo, Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras, precisó que en los alrededores de Parque Carabobo les robaron las pancartas a los manifestantes que se concentraban con la intención de marchar hasta el Ministerio del Trabajo

“Como vieron que nos estábamos organizando y pensaron que con pagar a grupos violentos como hicieron hoy, nos van a hacer retroceder, pero lo que podemos decirle es que viene un abril movilizado y un 1 de mayo contundente”, dijo Contreras.

#23Mar Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras, precisó que este lunes en los alrededores de Parque Carabobo les robaron las pancartas a los manifestantes que se concentraban con la intención de marchar hasta el Ministerio del Trabajo. Esa denuncia la… pic.twitter.com/XtGfsPQyUE — El Pitazo (@ElPitazoTV) March 23, 2026

“Estamos esperando que nos llamen de la Asamblea Nacional para la reprogramación de la reunión que estaba prevista para el 18 de marzo y se suspendió. De no ser llamados, vamos a tener que hacer una visita a la Asamblea Nacional porque ningún ente público nos va a faltar el respeto”, sumó.

#23Mar Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras: estamos esperando que nos llamen de la Asamblea Nacional para la reprogramación de la reunión que estaba prevista para el 18 de marzo y se suspendió. De no ser llamados, vamos a tener que hacer una visita a la… pic.twitter.com/sO4BDLWBgy — El Pitazo (@ElPitazoTV) March 23, 2026

Dick Gunique, miembro del Comité Nacional de Conflicto, en entrevista para Crónica.Uno denunció que grupos “parapoliciales” les quitaron sus pancartas en medio de un acto de provocación.

“Nos quitaron la pancarta en un acto de total provocación, nosotros estamos exigiendo al Ministerio de Trabajo que nos dé respuestas del pliego de peticiones que el 26 de febrero le entregamos al ministro y que el 12 de marzo le entregamos a la Asamblea Nacional”, expresó Guanique.

#23Mar | Dick Gunique, miembro del Comité Nacional de Conflicto, dijo que un piquete de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) impidió que los trabajadores públicos avanzaran hacia la sede del Ministerio de Trabajo, en plaza Caracas, este lunes.



"Nos quitaron la pancarta en un… pic.twitter.com/RhnvqK85Mg — Crónica.Uno (@CronicaUno) March 23, 2026

Los empleados y pensionados redirigieron la marcha hasta un lugar cercano a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Aseguraron que seguirán en las calles reclamando sus derechos.

Ingresos insuficientes

Sin importar la inclemencia del sol, manifestantes denunciaron que los ingresos actuales son “insuficientes para cubrir bienes y servicios básicos”.

“¡Y sube la calle y los maestros se mueren de hambre!”: era otra de las consignas de los manifestantes.

ÚLTIMA HORA | "¡Y sube la calle y los maestros se mueren de hambre!": Trabajadores y jubilados protestan en Caracas para exigir mejoras salariales. https://t.co/RsHQpUp40h pic.twitter.com/zvv52fr9CH — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) March 23, 2026

De acuerdo a cifras emitidas por el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), el costo de la canasta básica se ubicó en enero de 2026 en 677,17 dólares, es decir, un trabajador necesita más de 2000 meses de salario mínimo para cubrir un mes de alimentación.

Cabe destacar que el pasado viernes 13 de marzo se conoció que el monto del bono de Guerra Económica para empleados públicos fue ligeramente ajustado de 120 a 150 dólares. Para los jubilados el aumento fue de 110 a 131,86 dólares y para los pensionados de 50 a 60 dólares.

Esta es la segunda vez -en lo que va de 2026- que trabajadores, jubilados y pensionados toman las calles para exigir un aumento salarial.

El pasado 12 de marzo, trabajadores, jubilados y pensionados también marcharon en el centro de Caracas para reclamar un aumento salarial. Pese a tarimas colocadas por el oficialismo, música con consignas pro gobierno a todo volumen y piquetes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional, la actividad de los trabajadores, gremios y sindicatos cumplió su cometido: elevar la voz frente a la Asamblea Nacional.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

