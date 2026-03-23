ONG exigen “proceso abierto y no designación” de fiscal y defensor del Pueblo

Varias ONG venezolanas solicitaron a la Asamblea Nacional un proceso transparente y la reestructuración del comité de evaluación de postulaciones para designar a los próximos fiscal general de República y defensor del Pueblo.

El documento, que fue firmado por Provea,Cofavic,Espacio Público, la Fundación Centro Gumilla, el Observatorio Venezolano de Prisiones y elCentro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), exigió que se den a conocer los procedimientos aprobados para la evaluación de postulaciones y procesos de selección.

Las organizaciones consideran perentorio que se difunda el nombre de los postulantes, sus credenciales y antecedentes, así como facilitar mecanismos de observación, monitoreo del proceso, entrevistas y audiencias públicas.

Asimismo, las ONG solicitaron a la Asamblea Nacional habilitar un mecanismo y lapso para escuchar las objeciones de la sociedad civil sobre los aspirantes, un foro público donde se pueda ver a los preseleccionados en vivo a través de internet, publicación de resúmenes curriculares con resguardo de datos personales y la publicación de las propuestas de cada uno.

Las organizaciones criticaron que el comité de la Asamblea Nacional esté conformado solo por miembros del espectro político-partidista y no por diferentes representantes de la sociedad civil.

El documento expone que “es preocupante que el Comité actual esté integrado exclusivamente por dos diputados; en su mayoría hombres, solo tres mujeres; y ocho pertenecen al mismo partido político”.

También les preocupa la ausencia de representantes de las universidades, gremios profesionales y organizaciones de la sociedad civil, pues consideran que desvirtúa el espíritu de pluralidad para garantizar una representatividad real.

Opinan que es necesario que prevalezca el principio de la diversidad y pluralidad establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, los cuales exponen que los únicos requisitos para integrar el comité son ser mayor de edad, venezolano de nacimiento, y de reconocida honorabilidad y prestigio.

Asimismo, el artículo 26 expone que se debe procurar el mayor número de sectores de la sociedad en la designación de los miembros de dicho comité.

Un desorden institucional

De acuerdo a las organizaciones, la crisis de institucionalidad que atraviesa Venezuela ha estado marcada por una prolongada provisionalidad en los cargos o designaciones, incluidos el Fiscal General y el Defensor del Pueblo.

Recordaron que, acuerdo al artículo 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, las faltas absolutas del fiscal serán suplidas por el vicefiscal o la vicefiscal, mientras que la del defensor corresponderá al director o directora Ejecutiva de la institución, según la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

“En este sentido, desconocemos la justificación para ejecutar la designación de forma distinta a lo pautado en las leyes correspondientes”, afirman.

Insistieron en que la transparencia no es un accesorio, sino un requisito de validez.

“Un proceso cerrado a la observación técnica impide que la ciudadanía evalúe la idoneidad y la independencia de los perfiles. La legitimidad de origen del Fiscal General y el Defensor del Pueblo depende directamente de la transparencia con la que el Comité gestione el proceso y las entrevistas públicas”.

Las ONG recordaron que tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo son piezas fundamentales en la democracia porque garantizan el debido proceso y la erradicación de la impunidad, protegen a los sectores más vulnerables frente a abusos de poder y supervisan el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado en materia de derechos humanos.

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