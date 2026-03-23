Nuevo ultrasonido con IA mejorará precisión diagnóstica en Clínica Prevención de la SAV

La prevención sigue siendo la herramienta más poderosa en la lucha contra el cáncer, por tal motivo la Clínica de Prevención de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) incorporó un nuevo equipo de ultrasonido con Inteligencia Artificial (IA) para elevar la precisión diagnóstica en patologías oncológicas de mama y tiroides.

El modelo Samsung HS40 destaca por la nitidez y alta resolución de sus transductores de última generación. Según explica la doctora Isabel Muñoz, médico radiólogo especialista en imágenes mamarias de la Clínica de Prevención SAV, el transductor lineal está diseñado específicamente para la evaluación de partes pequeñas.

El cáncer de mama sigue siendo la principal causa de muerte oncológica en mujeres venezolanas, con un aumento del 30% en los últimos años. Cifras de la SAV apuntan que en Venezuela mueren todos los días 10 pacientes por cáncer de mama y son diagnosticadas 25, de acuerdo con el último estudio que realizaron en 2024 sobre la prevalencia de esta enfermedad.

La cifra de muertes anuales por cáncer de mama en Venezuela es de aproximadamente 3.700 personas, mientras que anualmente se diagnostican más de 9 mil pacientes, según cifras de la SAV.

Hallazgos con claridad sin precedentes

La SAV detalló que la integración de aplicaciones de IA “guía a los especialistas de forma efectiva, permitiendo identificar hallazgos con una claridad sin precedentes en partes blandas y tiroides”.

El equipo cuenta con un software de elastografía cualitativa, herramienta que genera un mapa de colores para visualizar la dureza de los tejidos. Este recurso es vital, ya que una mayor rigidez puede asociarse a sospechas de lesiones malignas.



Asimismo, el sistema Doppler color de alta calidad y el transductor convex facilitan el estudio de órganos abdominales profundos, como el hígado, descartando alteraciones hemodinámicas con seguridad total.

La versatilidad de este equipo permite evaluar prácticamente todo el cuerpo bajo un enfoque oncológico. Entre los estudios disponibles destacan: imagen mamaria, tiroides, cabeza y cuello, visualización de vasos profundos, lesiones hepáticas y evaluación detallada de tumores superficiales.

Detección temprana y futuro de la lucha contra el cáncer

Este avance tecnológico optimiza la claridad de imagen, permitiendo detectar lesiones en etapas iniciales. La doctora Muñoz enfatiza que la modernización de la unidad de imágenes posiciona a la clínica en la ruta de la eficiencia diagnóstica.

Al contar con departamentos especializados en mastología, urología y cirugía oncológica, el soporte de este ultrasonido garantiza un seguimiento riguroso para cada paciente.

Usted puede realizarse estudios de ecografía, mamografía o rayos X de lunes a viernes, desde las 7:30 am en la Clínica de Prevención SAV. Es fundamental recordar que pacientes mayores de 35 años deben presentar su mamografía actualizada para el estudio de eco mamario.

Para agendar una cita, puede escribir al WhatsApp: 0412-390.98.81 o llamar al 0412-025.73.59



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