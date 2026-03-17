El Mañanero del 17 de marzo: La semana empezó sin transporte público

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 16 de marzo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Los caraqueños iniciaron la semana laboral este lunes 16 de marzo con paro de transporte, pasaje del metro más caro y lluvia. Desde primeras horas de la mañana, se notaba la ausencia en las calles de las unidades de transporte público tras el anuncio hecho por el dirigente gremial Nelson Vivas y representantes de la Mesa Situacional del Sector Transporte. El Metro de Caracas y unidades de Metrobus reforzaron el traslado de los pasajeros, pero las unidades fueron insuficientes para cubrir las rutas.

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Recién salido del horno: otras noticias

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Dólar/Euro BCV

La perla del día

“No se trata de perseguir por perseguir, pero si hay que investigar a quienes hasta ahora han investigado, habrá que hacerlo”, Magaly Vásquez, candidata a fiscal general

Lo que rompe en redes

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, arremetió este lunes contra la oposición.

AHORA | Diosdado Cabello amenaza con encarcelar a los miembros de la oposición que salgan a las calles a protestar. pic.twitter.com/jionDJnN3H — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) March 16, 2026

Azuquita pa’l café

Venezuela derrotó este lunes 16 de marzo a Italia en el Clásico Mundial de Béisbol y jugará este martes 17 la final con Estados Unidos en Miami.

¡CHAMO!



TEAM VENEZUELA IS HEADING TO THE WORLD BASEBALL CLASSIC FINAL 🇻🇪 pic.twitter.com/qATqnOZjf1 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2026

La ñapa (recomendamos…)

Una Batalla tras Otra se convirtió en la vedette de los premios Oscar al ganar seis estatuillas, seguido de Pecadores con cuatro. El Agente Secreto de Brasil no obtuvo premio alguno.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

