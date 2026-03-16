Negaron también amnistía al esposo de la periodista Nakary Ramos

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que le negaron el beneficio de la amnistía al productor audiovisual y asistente de cámara, Gianni González.

Según información difundida en redes sociales por el sindicato, el Tribunal 22 en función de Juicio del Área Metropolitana de Caracas (AMC) declaró improcedente la solicitud de amnistía al camarógrafo, quien es esposo de la periodista Nakary Mena Ramos, a quien el mismo tribunal también le negó el sobreseimiento la semana pasada.

“Exigimos la libertad plena para ellos y para todos los periodistas y trabajadores de la prensa judicializados por hacer su trabajo”, posteó el SNTP.

#AlertaSNTP | Le niegan la amnistía a Gianni González. El Tribunal 22 en función de Juicio del AMC declaró improcedente la solicitud de amnisitia de Gianni González, productor audiovisual y asistente de cámara, esposo de la periodista Nakary Mena Ramos, a quien el mismo tribunal… pic.twitter.com/lUWKPUrXYG — SNTP (@sntpvenezuela) March 16, 2026

Gianni González fue detenido el 8 de abril de 2025 junto a su esposa Nakary Mena por organismos de seguridad del Estado, tras la publicación de un reportaje sobre la percepción ciudadana del crimen en Caracas.

Durante al menos 70 horas permanecieron en desaparición forzada antes de ser presentados ante un tribunal.

Las autoridades los acusaron de “instigación al odio” y “difusión de información falsa”, cargos que en Venezuela se han utilizado para criminalizar el ejercicio periodístico independiente.

ONG rechaza la medida

La ONG Un Mundo Sin Mordaza denunció el uso de “excepciones” y trabas burocráticas para negar amnistías a periodistas.

A través de su cuenta en X, la ONG afirmó que “es una estrategia para mantener la censura y el miedo”. Ratificó que informar no es un delito de terrorismo ni de odio, es un derecho.

Un Mundo Sin Mordaza exigió que la comisión parlamentaria de seguimiento actúe con transparencia y que cese de inmediato el hostigamiento judicial contra Nakary y todos los trabajadores de la prensa.

#AlertaSinMordaza 🚨



El tribunal de la causa rechazó la solicitud de amnistía presentada en favor de la periodista Nakary Mena Ramos, una decisión que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha denunciado como una muestra de la voluntad de mantener procesos… pic.twitter.com/gm1V3T3SxT — Un Mundo Sin Mordaza (@Sinmordaza) March 14, 2026

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*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

