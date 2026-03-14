Tribunal antiterrorista niega la amnistía a Perkins Rocha

El abogado Perkins Rocha informó que le fue negada la solicitud de amnistía hecha ante el Tribunal Especial Primero de 1era Instancia en funciones de Juicio con Competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo.

“He sido notificado de una decisión dictada por el juez José Antonio García Morán, en nombre del Tribunal Especial Primero de 1era instancia en funciones de juicio con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo. En ella se comunica la declaratoria ‘sin lugar’ del sobreseimiento de la causa que por extinción de la acción penal, dentro del marco de la Ley de Amnistía, solicité a través de mi abogado, Omar Mora, el día 24 de febrero”, escribió a través de X Rocha.

Tras conocer el fallo, Rocha manifestó públicamente su desacuerdo con la interpretación realizada por el tribunal sobre la ley.

El abogado explicó en su post que el juez García Morán le negó la amnistía por considerar que está “dentro de los casos de exclusión del beneficio”.

“Manifiesto públicamente mi rechazo y contrariedad a este fallo, contra el cual, por intermedio de mi apoderado judicial, ejerceré en la primera oportunidad procesal hábil posible, el recurso de apelación de conformidad con el artículo 12 del instrumento legal que ha sido indebidamente interpretado”, se lee en la publicación.

Tras conocer el fallo, Rocha manifestó públicamente su desacuerdo con la interpretación realizada por el tribunal sobre la ley. Indicó que ejercerá un recurso de apelación contra la decisión judicial.

Hago esta participación pública de un acto judicial (que no declaración) en legitimo ejercicio de mi Dcho ciudadano contenido en el art 57 Constirucional: “ A las 3:59 de la tarde del día de hoy, viernes 13/03/2026, he sido notificado de una decisión dictada por el Juez Jose… pic.twitter.com/ADf3njduZ8 — Perkins Rocha (@PerkinsRocha) March 13, 2026

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