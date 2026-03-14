Niegan amnistía a la periodista Nakary Ramos

El tribunal encargado de la causa rechazó la solicitud de amnistía presentada a favor de la periodista Nakary Mena Ramos, manteniendo abiertas las medidas judiciales en su contra. Así lo dio a conocer Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Ruiz agregó que, tras la presentación de la apelación hoy, la comisión parlamentaria de seguimiento asumió un compromiso pleno para atender los casos con urgencia e importancia, mostrando un rechazo unánime a la judicialización de periodistas y trabajadores de medios.

“Al día de hoy no tenemos periodistas tras las rejas, pero 17 siguen bajo medidas cautelares”, indicó Marco Ruiz en rueda de prensa.

Nakary Mena Ramos es una periodista venezolana que trabajó para el portal digital Impacto Venezuela. Fue detenida el 8 de abril de 2025 junto a su esposo, el camarógrafo Gianni González, por organismos de seguridad del Estado venezolano tras la publicación de un reportaje sobre la percepción ciudadana del crimen en Caracas.

Durante al menos 70 horas permanecieron en desaparición forzada antes de ser presentados ante un tribunal.

Las autoridades la acusaron, al igual que a su pareja, de “instigación al odio” y “difusión de información falsa”, cargos que en Venezuela se han utilizado para criminalizar el ejercicio periodístico independiente.

ONG rechaza la medida

La ONG Un Mundo Sin Mordaza denunció el uso de “excepciones” y trabas burocráticas para negar amnistías a periodistas.

A través de su cuenta en X, la ONG afirmó que “es una estrategia para mantener la censura y el miedo”.

Ratificó que informar no es un delito de terrorismo ni de odio, es un derecho.

Un Mundo Sin Mordaza exigió que la comisión parlamentaria de seguimiento actúe con transparencia y que cese de inmediato el hostigamiento judicial contra Nakary y todos los trabajadores de la prensa.

#AlertaSinMordaza 🚨



El tribunal de la causa rechazó la solicitud de amnistía presentada en favor de la periodista Nakary Mena Ramos, una decisión que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha denunciado como una muestra de la voluntad de mantener procesos… pic.twitter.com/gm1V3T3SxT — Un Mundo Sin Mordaza (@Sinmordaza) March 14, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.



*Con información de EP