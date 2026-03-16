Denuncian empeoramiento de la salud de Josnar Baduel

Margareth Baduel, hermana del preso político Josnar Baduel, alertó sobre el deterioro de la salud de su hermano, quien lleva casi seis años privado de libertad.

A través de un video difundido en X, Margareth Baduel explicó que la salud del hijo del Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa fallecido bajo custodia del Estado, se deteriora cada día más.

“Tiene hernia umbilical e inguinal, ligamentos rotos en sus rodillas y en su hombro, producto de las torturas a las que fue sometido. Desde hace más de cuatro años una junta médica del propio Estado determinó que debía ser operado con urgencia, pero hasta hoy, no ha recibido atención médica especializada”, dijo Baduel.

La activista venezolana expresó que las condiciones en El Rodeo I son inhumanas: duerme sobre una cama de cemento, junto a una letrina, sin siquiera una almohada. Ha perdido peso, masa muscular y cada día su organismo se desgasta más.

Afirmó que sienten temor por la vida de Josnar “no queremos volver a vivir el dolor de perder a un ser querido bajo custodia del Estado”.

Baduel alertó a las organizaciones de derechos humanos y a la comunidad internacional que el Rodeo I es un centro de tortura, por lo que pidió la libertad para todos los presos políticos.

El 4 de marzo de 2026, Margareth Baduel solicitó formalmente una amnistía para Josnar, pero ha sido excluido de este beneficio.

#URGENTE | Hoy vuelvo a levantar mi voz por mi hermano Josnars Adolfo Baduel, quien lleva 5 años y 10 meses injustamente preso.



Su salud se deteriora cada día más. Tiene hernia umbilical e inguinal, ligamentos rotos en sus rodillas y en su hombro, producto de las torturas a las… pic.twitter.com/iMJiQqOyD3 — ANDREINA BADUEL (@AndreinaBaduel) March 16, 2026

Caso Josnar Baduel

Josnars Adolfo Baduel fue detenido en marzo de 2020 por la llamada operación Gedeón, un fallido ataque marítimo que pretendía desalojar del poder a Nicolás Maduro, según el Gobierno venezolano.

Se le acusa de los delitos de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria. Su familia continúa denunciando su exclusión de procesos de amnistía y exige conocer su estado actual tras años de detención.

En mayo de 2025, se reportó que Baduel llevaba más de 100 días incomunicado en el centro penitenciario El Rodeo I. Circularon rumores sobre su posible fallecimiento, lo que llevó a sus familiares a exigir una fe de vida oficial.

rganizaciones y familiares han denunciado sistemáticamente que Josnar ha sido sometido a torturas físicas y psicológicas, resultando en lesiones graves que requieren intervenciones quirúrgicas.

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