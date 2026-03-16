Puntos clave para mejorar la situación de DDHH en Venezuela según alto comisionado de la ONU

En su reciente actualización ante el Consejo de DDHH de las Naciones Unidas, el alto comisionado Volker Türk, analizó la compleja situación de Venezuela, poniendo especial énfasis en la Ley de Amnistía y en la urgente necesidad de una reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos fundamentales.

Durante la sesión de este lunes, 16 de marzo, si bien Türk reconoció que las autoridades han dado pasos para “corregir algunos de los errores del pasado”, manifestó abiertamente su decepción por la forma en que se gestó la norma. El alto comisionado alertó que la ley se realizó sin una consulta adecuada con la sociedad civil.

🚨 El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó este lunes que la Ley de Amnistía en Venezuela "fue redactada sin consultas adecuadas a la sociedad"



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A pesar de que el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, con el aval de EE. UU., informó de unas 7 700 liberaciones, la falta de datos oficiales ha generado suspicacias, llevando al alto comisionado a pedir claridad institucional: “Insto a una mayor transparencia en lo que respecta a la liberación de los detenidos”, dijo.

Se refirió a casos particulares como las excarcelaciones de figuras como Javier Tarazona, Ecuardo Torres, Rocío San Miguel, Kennedy Tejeda y Carlos Julio Rojas, señalando la libertad no borra la injusticia del arresto inicial. “Si bien comparto el alivio de quienes han sido liberados y el de sus seres queridos, nunca debieron haber sido detenidos en primer lugar”, sentenció.

Reparación y verdad: el camino hacia la reconciliación

El alto comisionado subrayó que la liberación de presos es solo el comienzo de un proceso mucho más profundo. Para Türk, no puede haber paz duradera sin enfrentar el pasado con honestidad, advirtiendo que “sanar esas divisiones requiere rendición de cuentas por todas las graves violaciones de derechos humanos cometidas en las últimas décadas”.

De acuerdo con el funcionario de las Naciones Unidas, este proceso exige que, incluso ante el cierre de centros de detención cuestionados como Rodeo 1 o Fuerte Guaicaipuro, se garantice que “todas las pruebas se conserven” para futuros procesos de justicia.

La reparación a las víctimas debe ir acompañada de reformas que garanticen la no repetición de los abusos. En este sentido, Türk hizo un llamado urgente para el “desmantelamiento de los marcos legales y las prácticas que han permitido la opresión del disenso político”, refiriéndose específicamente a la necesidad de reformar los sectores de justicia y seguridad para reconstruir la confianza en las instituciones.

Además, fue tajante al señalar que el Estado debe retomar el control de la seguridad ciudadana, afirmando que “el Gobierno también debería desarmar y disolver a los grupos civiles armados que han intimidado y ejercido control sobre la población”.

Cinco pilares para el futuro de Venezuela

Para guiar el camino de Venezuela hacia la estabilidad y el respeto a la dignidad humana, Volker Türk propuso las siguientes recomendaciones estructurales:

Libertad inmediata de todos los presos políticos

Türk estableció que la primera y más urgente área de acción para las autoridades venezolanas es la liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas que aún se encuentran detenidas arbitrariamente. Al respecto, instó a que la práctica de la detención arbitraria “cese para siempre” y que el Estado adopte medidas reales para defender la libertad de opinión.

Alto Comisionado DDHH-ONU exige que se libere a todos los presos políticos, se reforme la justicia y se disuelvan los grupos civiles armados “colectivos” en Venezuela:



“Las autoridades tienen que poner en libertad a todos aquellos que siguen detenidos arbitrariamente de forma… pic.twitter.com/um8iBOahme — PROVEA (@_Provea) March 16, 2026

Protección y expansión del espacio cívico:

El alto comisionado instó a las autoridades a permitir que la sociedad civil trabaje libremente, garantizando su participación en los asuntos públicos. Esto incluye la protección de ONG, periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos frente a amenazas y ataques.

Reforma estructural de la justicia y la seguridad:

Türk recomendó el desmantelamiento de los marcos legales y las prácticas que han permitido la opresión del disenso político. Estas reformas son esenciales para reconstruir la confianza en las instituciones y garantizar el acceso a una justicia imparcial. Como medida de protección a la población, señaló que el Gobierno debe desarmar y disolver a los grupos civiles armados que han ejercido control e intimidación sobre los ciudadanos.

Garantía de derechos socioeconómicos:

Consideró imperativo asegurar el acceso a la salud, la alimentación y el trabajo. Türk instó a garantizar salarios y pensiones adecuados que cubran las necesidades básicas, y exigió mayor transparencia en las estadísticas oficiales sobre el mercado laboral y la seguridad alimentaria para generar confianza. Asimismo, recomendó que los ingresos por recursos naturales se utilicen para avanzar en los derechos sociales y culturales de todos los venezolanos.

Estrategia integral de justicia transicional:

Para sanar la polarización, Türk recomendó un acuerdo nacional sobre una estrategia de justicia que incluya la rendición de cuentas por todas las violaciones graves de derechos humanos cometidas en las últimas décadas. Indicó que el proceso debe incluir la reparación a las víctimas, el establecimiento de la verdad, reformas institucionales y garantías de no repetición.

ONU reitera que sin justicia no hay reconciliación posible en Venezuela.



El Alto Comisionado de la ONU para DDHH, Volker Türk exhortó al urgente desarme de los civiles por parte de los chavistas. Pidió la libertad plena de todos los presos políticos. El respeto al trabajo de… pic.twitter.com/aLNKZmlTKu — Enler García (@EnlerGarciaTV) March 16, 2026

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