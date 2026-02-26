El Mañanero del 26 de febrero: En la AN anunciaron renuncias de Fiscal General y Defensor del Pueblo

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 26 de febrero, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Alfredo José Ruiz Angulo, Defensor del Pueblo, presentó este miércoles 25 de febrero su renuncia ante la Asamblea Nacional, junto al fiscal general de la República, Tarek William Saab. ¿La razón? En su carta de dimisión aludió razones personales y de salud.

Por un período de 30 días, Saab tomará la Defensoría de forma interina, mientras el Comité de Postulaciones del Parlamento decide a quién nombrar.

Recién salido del horno: otras noticias

Cepaz: “Renuncias del fiscal y defensor del pueblo abren puerta a institucionalidad”

Venezolanos pedirán a la Unión Europea confiscar activos decomisados del chavismo

ONG denunciaron irregularidades en la aplicación de la Ley de Amnistía

Márquez y su entrada triunfal en el Capitolio estadounidense

10 años del AMO: el proyecto que fracturó la institucionalidad ambiental y aceleró la crisis amazónica

47 noches de vigilia: familiares de presos políticos se mantienen firmes en el Rodeo I

Dólar/Euro BCV

La perla del día

“Uno piensa lo peor, porque al final te das cuenta de que estás completamente confinado y aislado. Hacíamos nuestras necesidades en el mismo lugar donde nos servían la comida en una bandejita de anime”, Javier Tarazona, director de la ONG Fundarede



Lo que rompe en redes

Un tribunal negó la solicitud del periodista Ramón Centeno para someterse a una operación de acuerdo al Sntp.

#URGENTE | El tribunal le negó la autorización al periodista Ramón Centeno para ausentarse del juicio y someterse a una operación que es urgente y que estaba programada para este jueves 26.

La jueza ha desestimado los reiterados informes que, a solicitud del mismo tribunal, ha… pic.twitter.com/KdpwteFKCP — SNTP (@sntpvenezuela) February 26, 2026

Azuquita pa’l café

El Real Madrid avanzó a la siguiente fase de la Liga de Campeones al derrotar al Benfica de Portugal.

🙌 E Q U I P O 🙌 pic.twitter.com/bHD3wbtmec — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 25, 2026

La ñapa (recomendamos…)

Hoy se estrena en salas nacionales la cinta Scream 7.