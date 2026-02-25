Venezolanos pedirán a la Unión Europea confiscar activos decomisados del chavismo  

Este jueves, un grupo de venezolanos solicitará ante la Comisión de Peticiones del Parlamento de la Unión Europea recuperar y confiscar bienes vinculados a la corrupción y al crimen organizado en Venezuela.

Los solicitantes de origen venezolano exigirán a la UE destinar los recursos para reparar a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

La petición comprende a 69 personas vinculadas al régimen chavista sancionados por la Unión Europea, cuyos activos se encuentran congelados.

La Comisión Europea mantiene a Venezuela en la lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Aunado a esto existen investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional de España por presunto lavado de dinero relacionado con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), tramas de desvío de fondos públicos canalizados hacia inmuebles, sociedades pantalla y estructuras offshore en territorio europeo.

Segun lo analizado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hay una posibilidad de confiscar bienes formalmente lícitos pero materialmente vinculados a actividades ilícitas.

De acuerdo al estudio, los bienes las casi 70 personas suelen terminar en jurisdicciones europeas a nombre de familiares, empresas pantalla o testaferros.

“La activación de este marco jurídico enviaría un mensaje claro en la lucha contra la impunidad sobre la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo y el blanqueo de capitales”, reza un documento introducido por los solicitantes.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.