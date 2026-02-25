Márquez y su entrada triunfal en el Capitolio estadounidense

“En el público está Alejandra. Su tío fue liberado. Su tío denunció la derrota de Maduro en las elecciones públicamente y lo metieron preso. Párate Alejandra”, dijo el presidente de los Estados Unidos este martes 24 de febrero en el discurso del Estado de la Unión refiriéndose a Enrique Márquez y causando la sorpresa de cientos de venezolanos que veían la transmisión en vivo.

“Lo trajimos aquí esta noche para que celebre su libertad. Enrique, por favor, pasala bien. Me alegro de que hayas vuelto, Enrique”, afirmó el mandatario republicano, quien se refirió al ex rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) como alguien que denunció las irregularidades en las pasadas elecciones presidenciales de 2024 y fue encarcelado por el régimen chavista.

Márquez entró por una puerta del balcón del Capitolio donde Trump pronunció su discurso anual como si se tratase de un show ensayado y abrazó a su sobrina, a quien supuestamente no había visto desde hacía tiempo.

“Ella (Alejandra) creció en una familia venezolana muy unida y era especialmente cercana a su querido tío Enrique”, aseveró Trump.

Hoy estuvimos en el Capitolio durante el discurso del Estado de la Unión dirigido por el Presidente Donald Trump ante el Congreso de los Estados Unidos. Agradezco al Presidente Trump por la invitación en nombre de todo un pueblo que sueña con prosperidad, justicia y democracia.… pic.twitter.com/bhiKWJ6heZ — Enrique Márquez (@ENRIQUEMARQUEZP) February 25, 2026

Márquez fue detenido el pasado 7 de enero de 2025, tras acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) e intercambiar unas palabras con el hoy detenido en una cárcel estadounidense Nicolas Maduro, luego de su proclamación como “presidente electo”.

El político oriundo del estado Zulia, quien estaba recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide, fue excarcelado cinco días después de la operación de las fuerzas estadounidenses del pasado 3 de enero que culminó con la captura de Maduro.

Márquez salió de El Helicoide junto al también político Biagio Pilieri y fue dejado en Altamira, donde se encontró con sus familiares. Fue uno de los primeros políticos excarcelados.

Trump aprovechó el momento para alabar el operativo donde detuvieron a Maduro.

“Alejandra temía no volver a ver a su tío. También temía por su vida anterior. Pero desde la operación, hemos trabajado con los nuevos líderes, quienes han ordenado el cierre de esa vil prisión (El Helicoide) y han liberado a cientos de presos políticos”, apuntó el mandatario.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.