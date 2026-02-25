47 noches de vigilia: familiares de presos políticos se mantienen firmes en el Rodeo I

La noche de este martes, 24 de febrero, se cumplieron 47 días desde que se inició la vigilia permanente por la libertad de los presos políticos en las cercanías de la cárcel El Rodeo I.

Madres, esposas, hermanas, abuelas y demás familiares de presos políticos se concentraron a las afueras del recinto penitenciario en solidaridad con todos los detenidos que se encuentran en huelga de hambre, una situación extrema gravedad y riesgo.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) señaló que a pesar del desgaste físico y emocional acumulado tras semanas de lucha, “el cansancio no logra doblegar la fe ni la esperanza de quienes aguardan el retorno de sus seres queridos”.

Una vigilia más frente al Rodeo uno: pareciera que el sufrimiento alimenta la cotidianidad de lo que ya se llama “el Rodrigato” !!! pic.twitter.com/nWVCPGauS7 — Idania Chirinos (@IdaniaChirinos) February 25, 2026

En la vigilia, los familiares expresaron mensajes de aliento que fueron correspondidos desde el interior; los detenidos clamaron por la libertad de todos los presos políticos y exhortaron a sus familias a resistir con fuerza, pidiéndoles que bajo ninguna circunstancia abandonen la lucha por la justicia.

Una mujer, familiar de un preso político imploró al gobierno que ponga fin al sufrimiento de todas las familias de quienes permanecen secuestrados.

Noche de vigilia 47 en el Rodeo I



Familiar de preso político implora que el narcorégimen ponga fin al sufrimiento de todas las familias de quienes permanecen secuestrados pic.twitter.com/jpmy9RCDi9 — Enler García (@EnlerGarciaTV) February 25, 2026

El dirigente político Juan Pablo Guanipa se pronunció a través de su cuenta en X para pedir la libertad de todos los presos políticos.

“Cada vez que una madre llora, son más los hijos de Venezuela que se acercan a acompañarla”, expresó.

Cada vez que una madre llora, son más los hijos de Venezuela que se acercan a acompañarla.



Hoy una vigilia desde El Rodeo I exigió la libertad de todos los presos políticos civiles y militares.#QueSeanTodos pic.twitter.com/JTQq7Gp3Br — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) February 25, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

