El Mañanero del 8 de octubre: Rafael Tudares Bracho, nueve meses detenido y aislado

Este martes, 7 de octubre, se cumplieron nueve meses desde la detención arbitraria y desaparición forzada de Rafael Tudares Bracho, yerno de Edmundo González Urrutia, y su esposa, Mariana González de Tudares, alzó nuevamente su voz para exigir respuestas sobre su paradero y condiciones.

“Hoy se cumplen nueve meses desde que nuestras vidas cambiaron por completo”, señaló la hija del dirigente opositor Edmundo González Urrutia en un video difundido en redes sociales.

González de Tudares alertó que durante todo este tiempo ni ella ni su familia han recibido información sobre el paradero de su esposo. “Nueve meses desde que mis hijos no escuchan la voz de su papá, no reciben su abrazo antes de dormir, ni su bendición al despertar”.

Urgen a garantizar recursos para que Misión de la ONU siga activa en Venezuela

Trump ordena cancelar cualquier contacto diplomático con Venezuela

Maduro confirma que pidió ayuda al Papa Juan XIV para “preservar la paz en Venezuela”

Caricaturista venezolana gana premio internacional por denunciar la desigualdad de género

Exigen investigar agresiones y amenazas de colectivos a familiares de presos políticos

“Ya al papa yo le pedí ayuda en nuestro señor Jesucristo. Yo tengo una gran fe de que el papa León, como se lo digo en la carta que le mandé a él, ayude a Venezuela a preservar y a ganar la paz, la estabilidad (…) Espero que ayude y abrace a Venezuela con su palabra, con sus bendiciones. Y la abrace múltiplemente también con la diplomacia del Vaticano para que Venezuela logre la gran victoria de la paz que tenemos que lograr. Él buscará los caminos y esperemos que suceda, que iniciativas pueda tomar”, expresó Nicolás maduro sobre la carta que envió al papa.

En la red social X fue tendencia en Venezuela este 7 de octubre el tópico #FelizCumpleaños por María Corina Machado, quien cumplió otro año de vida en clandestinidad. Compañeros políticos, activistas y ciudadanos la felicitaron y la animaron a continuar en su lucha “por la libertad y reconciliación con justicia”.

Feliz cumpleaños, @MariaCorinaYA

Gracias por ponerle coraje, claridad y verdad a la esperanza de un país.

🇻🇪 Seguimos por la Libertad y la reconciliación con justicia.

¡Fuerza y fe!#HastaelFinal pic.twitter.com/Tyy7Su1OLQ — Venezolanos Unidos por la #LibertadParaVenezuela (@AliomarBracho) October 7, 2025

¡Feliz cumpleaños a la líder de Venezuela, María Corina Machado! 🇻🇪❤️.@MariaCorinaYA tu coraje y determinación se han convertido en el faro que guía el camino hacia la democracia y la libertad.



Recibe el cariño de todo un país en este día.



¡Que la celebración de tu vida sea… pic.twitter.com/gvkwbZRebg — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) October 7, 2025

El venezolano Eugenio Suárez conectó su primer jonrón de la postemporada y contribuyó al triunfo de su equipo, los Marineros de Seattle sobre los Tigres de Detroit. También fue protagonista de una joya de jugada a la defensiva, a mano limpia.

Eugenio Suárez con una JOYA DEFENSIVA… ¡A MANO LIMPIA! 😱 #Postseason pic.twitter.com/t8zc8kevSP — MLB Español (@mlbespanol) October 8, 2025

