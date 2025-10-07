Trump ordena cancelar cualquier contacto diplomático con Venezuela

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, instruyó a su enviado especial Richard Grenell a que cancele cualquier contacto diplomático con el gobierno de Venezuela, de acuerdo a una información publicada por el The New York Times.

De acuerdo a fuentes citadas por el diario, la orden del mandatario republicano pondría fin a cualquier esfuerzo por reanudar las negociaciones que permitieron la liberación de estadounidenses presos en Venezuela y de migrantes detenidos en el Centro del Confinamiento del Terrorismo en El Salvador.

Según The New York Times, la orden tendrá un efecto inmediato.

Desde el mes de agosto, la administración de Estados Unidos mantiene en el mar Caribe al menos ocho buques de guerra, un submarino de propulsión nuclear y 4500 soldados con el argumento de un ataque contra las drogas.

Sin embargo, Nicolás Maduro y sus acólitos niegan que pertenezcan o respalden a una organización criminal que se encargue de enviar drogas a los Estados Unidos.

Maduro mandó una carta a Trump donde expone la necesidad de dialogar y se desvincula del narcotráfico. Sobre la misiva, el presidente estadounidense dijo que “estaba llena de mentiras”.

De acuerdo a reportes de la Casa Blanca y el propio Trump, al menos cinco embarcaciones han sido destruidas, acabando con la vida de una veintena de personas, presuntos narcotraficantes.

Trump justificó los ataques enviando al Congreso de los Estados Unidos un comunicado donde expone que el país se encuentra en un “conflicto armado no internacional”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.