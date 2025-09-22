Gobierno de Maduro confirma que envió carta a Trump

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que Nicolas Maduro envió una carta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde le pide restablecer las conversaciones directas con su enviado especial, Richard Grenell.

“En la actualidad se han abierto muchas polémicas en torno a la relación de Estados Unidos y Venezuela. En medio de estas polémicas hemos sido testigos de innumerables fake news, que circulan en los medios de comunicación”, dice la misiva fechada el 6 de septiembre y que fue publicada por Rodríguez en Telegram.

En la carta, el mandatario chavista dijo que, en el transcurso de los primeros meses de gestión de Trump, siempre se ha buscado una comunicación directa para atender y resolver cualquier tema que surja entre ambos Gobiernos.

“En las últimas semanas han tomado protagonismo los señalamientos, absolutamente falsos, sobre vínculos con mafias y bandas de narcotraficantes por parte de las altas autoridades legítimas de Venezuela”, agregó la misiva.

Según Maduro, es el peor de los “fake news”que se ha lanzado contra Venezuela.

“Venezuela es un territorio libre de producción de drogas y un país no relevante en el ámbito de los narcóticos. Esto se hace para justificar una escalada a un conflicto armado que le haría un daño catastrófico a todo el continente”.

Maduro también calificó como falsa noticia de que Venezuela se había negado a aceptar el regreso de migrantes deportados.

“Ese tema fue resuelto y aclarado rápidamente en una conversación con el embajador Richard Grenell. Este canal, al día de hoy, ha funcionado de manera impecable”, apuntó Maduro en la carta.

Maduro indicó que solo un 5% de la droga que sale de Colombia es transportada a través de Venezuela y aseguró que los militares de la FANB han destruido 402 aeronaves vinculadas al narcotráfico.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.