VIDEO | Trump se burla de las capacidades de la milicia bolivariana: “Una amenaza muy seria”

Este lunes, 22 de septiembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se burló de los entrenamientos que ha venido realizando la milicia venezolana ante un eventual ataque de dicho país.

El mandatario estadounidense respondió de forma irónica a un video que circula en redes sociales en donde se aprecia a varias mujeres corriendo con un fusil en la mano.

“Ultrasecreto: hemos sorprendido a la milicia venezolana en entrenamiento. ¡Una amenaza muy seria!”, escribió Trump en su red Truth Social.

Hace un mes, Estados Unidos inició un despliegue militar en el Mar Caribe con la intensión de frenar el narcotráfico. Desde entonces, Desde ha destruido al menos tres lanchas que, según Washington, partieron desde Venezuela y estaban cargadas con drogas. Ocho buques de guerra, aviones, submarinos nucleares y más de mil efectivos de la marina forman parte del operativo que el gobierno venezolano califica como “amenaza a su soberanía”.