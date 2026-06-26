Balance de cierre del 25 de junio: 235 fallecidos y 4300 heridos por doble sismo

El ministro de salud, Carlos Alvarado, informó que la cifra de fallecidos por los dos sismos del 24 de junio ascendió a 235 personas, mientras que el número de heridos se elevó hasta 4300.

La declaración la suministró después de las 10: 15 p.m. a través de un contacto con Venezolana de Televisión. Durante el reporte, el ministro detalló que la mayoría de las víctimas “llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud”.

Alvarado confirmó que la mayor cantidad de personas heridas y fallecidas se concentra en el estado La Guaira, zona que describió con una alta saturación.

Notificó que de forma automática se activaron todas las emergencias del Sistema Público Nacional de Salud y que desplegaron a más de 5000 profesionales de la salud para atender la contingencia.

Reveló también que, debido a que los hospitales de La Guaira se encuentran llenos, se han comenzado a implementar hospitales de campaña en conjunto con varios sectores para garantizar la atención médica.

Brigadas humanitarias internacionales en el país

La noche del 26 de junio también aterrizaron en el país las primeras brigadas humanitarias y de rescate internacionales.

El ministro para la Defensa, Gustavo González López, recibió en la Base Aérea Libertador de Maracay a 188 rescatistas provenientes de El Salvador y del grupo mexicano «Los Topos». El contingente está compuesto por rescatistas de primera línea, personal de salud y unidades caninas de búsqueda.

También, arribó al país -proveniente de República Dominicana- un equipo de militares técnicos especializados en rescate urbano, búsqueda y atención prehospitalaria.

Adicionalmente, la encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, autorizó el ingreso de apoyo internacional masivo, cuyas flotas logísticas están en proceso de despliegue inmediato, entre ellas, efectivos especializados en estructuras colapsadas de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España, un Equipo de Asistencia ante Desastres (DART) mediante agencias federales de ayuda de Estados Unidos, más 160 socorristas de montaña y rescate urbano equipados con toneladas de material técnico de Francia y Suiza y especialistas en estructuras colapsadas, drones de mapeo térmico y plantas potabilizadoras de agua operadas por el ejército de Argentina y Ecuador.

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