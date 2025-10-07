Maduro confirma que pidió ayuda al Papa León XIV preservar “la paz en Venezuela”

El gobernante Nicolás Maduro aseguró este lunes, 6 de octubre, que envió una carta al Papa León XIV donde pidió su ayuda la del Vaticano para “preservar la paz en Venezuela”.

Durante una entrevista que concedió al canal oficialista Venezolana de Televisión (VTV), Maduro destacó la figura del nuevo pontífice como un líder “equilibrado y de paz”.

“Está recién llegando, se ha posicionado como un papa equilibrado, de paz, continuador del legado de Francisco. No es usual en la historia del papado, no es usual ver un papa que llega y reivindica al papa anterior. Por lo general ni lo nombran, no solo en el Vaticano, en la política pasa mucho”, dijo Maduro.

El papa “buscará los caminos”

Según Maduro, el Papa León XIV “ha reivindicado mucho el equilibrio” y afirmó que el Vaticano “no es una institución fácil”, porque es “una institución centenaria”.

“Ya al papa yo le pedí ayuda en nuestro señor Jesucristo. Yo tengo una gran fe de que el papa León, como se lo digo en la carta que le mandé a él, ayude a Venezuela a preservar y a ganar la paz, la estabilidad”, expresó.

Agregó que espera que el sumo pontífice “ayude y abrace a Venezuela con su palabra, con sus bendiciones. Y la abrace múltiplemente también con la diplomacia del Vaticano para que Venezuela logre la gran victoria de la paz que tenemos que lograr. Él buscará los caminos y esperemos que suceda, que iniciativas pueda tomar”.

🇺🇸🇻🇪 | Maduro pide apoyo e intervención al Papa León XIV en medio de la tensión con EE.UU.



Confirmó qur le envió una carta pidiéndole que interceda por "La Paz en Venezuela". pic.twitter.com/dRZue7EJdR — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 7, 2025

Conflicto entre Israel y Palestina

Maduro reiteró su apoyo al pueblo palestino y condenó los ataques contra Gaza, a los que calificó como un “genocidio”. Durante la alocución, afirmó que la población palestina tiene derecho “a su tierra ancestral, a la vida y a la paz”, y denunció la destrucción de infraestructuras civiles en el enclave.

“El 90% de apartamentos y casas de Gaza fue destruido por misiles de alta precisión. En Palestina se ha hecho una guerra para demostrarle al mundo que los poderes imperiales pueden destruir a quien sea. Ha sido una guerra de demostración. Y el mundo que ha hecho reaccionar”, denunció.

Agregó que actualmente hay una “conciencia mundial poderosa” respecto al tema: “Uno ve las inmensas marchas en Amsterdam, en Madrid, en Barcelona, en Italia. Tres días de una huelga general que los italianos no vivían desde hace, no sé, 50 años. Por causas sociales, seguramente”.

#envideo🟡 | Jefe de Estado, Nicolás Maduro, señaló que la guerra emprendida contra Palestina ha sido utilizada como una forma de demostración, para evidenciar que el poder imperial es capaz de destruir a quien sea, sin límites ni respeto por la legalidad internacional.



Enfatizó… pic.twitter.com/6gjo0TfvgP — Globovisión (@globovision) October 7, 2025

Supuesto plan contra la Embajada de EEUU en Caracas

Maduro aseguró que su gobierno ha entregado a Estados Unidos “toda la información” relacionada con un supuesto plan de atentado contra la Embajada de ese país en Caracas.

“Nosotros hemos alertado al gobierno de los EEUU de un plan para atacar su embajada, en Caracas. Contamos con fuentes de inteligencia que coincidieron en las pistas, donde un grupo de extremistas y terroristas tenían planeado colocar en la embajada de los Estados Unidos una carga de explosivos”, precisó.

Agregó que a pesar de sus diferencias con el gobierno de Trump “respetan y protegen” dichas instituciones “como bien lo establece el derecho internacional”.

“Era una acción de provocación, ¿a quién beneficiaba esta acción terrorista?”, reflexionó.

ÚLTIMA HORA | Maduro: Se entregó a EEUU “toda la información” sobre plan de atentado contra su embajada



"Puedo decir que la tarde de hoy Jorge Rodríguez informó oficialmente al gobierno de EEUU los responsables de la preparación este ataque terrorista" https://t.co/OEIj1ngObI pic.twitter.com/Xrxb8b83jq — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) October 7, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.