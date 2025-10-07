Yerno de Edmundo González cumple nueve meses detenido e incomunicado

Este martes, 7 de octubre, se cumplen nueve meses desde la detención arbitraria y desaparición forzada de Rafael Tudares Bracho, yerno de Edmundo González Urrutia, y su esposa, Mariana González de Tudares, alzó nuevamente su voz para exigir respuestas sobre su paradero y condiciones.

“Hoy se cumplen nueve meses desde que nuestras vidas cambiaron por completo”, señaló la hija del dirigente opositor Edmundo González Urrutia en un video difundido en redes sociales.

González de Tudares alertó que durante todo este tiempo ni ella ni su familia han recibido información sobre el paradero de su esposo. “Nueve meses desde que mis hijos no escuchan la voz de su papá, no reciben su abrazo antes de dormir, ni su bendición al despertar”.

A nueve meses de su detención, su esposa, hijos y demás familiares se hacen las mismas preguntas: “¿Dónde está Rafael?, ¿Cómo está Rafael?, ¿Por qué me lo niegan?, ¿Por qué no puedo entregarle su paquetería?, ¿Por qué no puedo hacerle llegar sus medicinas?”.

Edmundo González reposteó la publicación de su hija en X y expresó que ya son nueve meses haciéndose las mismas preguntas y “nueve meses sin respuestas”.

La esposa del detenido, quien en días pasados denunció que Tudares “no tiene garantías procesales ni acceso a una defensa real”, recordó que su lucha es “netamente humana” y que no busca protagonismo político. “Mi lucha es netamente humana, no busco protagonismo, no soy política y tampoco soy una amenaza para nadie”, expresó.

Por su parte, el partido político Voluntad Popular señaló que la detención de Rafael Tudares “no es un hecho aislado”, sino “una represalia política del régimen de Nicolás Maduro contra la familia del presidente electo”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.