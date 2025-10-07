La caricaturista Camila de la Fuente gana premio internacional por denunciar desigualdad de género

La caricaturista Camila de la Fuente Sandner (CamdelaFu), reconocida por su activismo a través del arte, fue galardonada con el premio “Empowered Girls, Empowered Futures” en la 40ª edición del Concurso Internacional de Caricatura Aydın Doğan, uno de los certámenes más prestigiosos del mundo en su género.

La obra premiada muestra a un niño y una niña con la misma tela roja. El niño la ata a su cuello y, al volar hacia atrás, la convierte en una capa de superhéroe que simboliza libertad, poder y futuro. La niña, en contraste, utiliza esa misma tela como un delantal, metáfora de los roles domésticos y limitantes que el machismo impone a millones de niñas desde la infancia.

Con esta poderosa imagen, la caricatura denuncia cómo las expectativas de género moldean la vida de los niños y cuestiona las desigualdades normalizadas por la sociedad.

“Este premio me fue otorgado por una obra que refleja cómo el machismo y el patriarcado condicionan la forma en que se cría a niños y niñas. Recibir este reconocimiento en Estambul, en la categoría Empowered Girls, Empowered Futures, reafirma la importancia de visibilizar estas desigualdades a través del arte”, expresó De la Fuente.

Arte como resistencia y denuncia

Más allá de su lenguaje visual, el trabajo de Camila de la Fuente se ha consolidado como una forma de resistencia frente a la represión y la censura en Venezuela.

A través de sus caricaturas, ha documentado y denunciado las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela, así como la persecución sistemática contra opositores y defensores de la democracia.

En sus trazos se combinan la sátira política y la empatía social, convirtiendo el humor gráfico en un arma contra la injusticia y en una plataforma para amplificar la voz de quienes son silenciados. Su obra ha acompañado campañas internacionales de incidencia, dando visibilidad al sufrimiento de las víctimas y a la situación de los presos políticos en Venezuela.

Sobre Camila de la Fuente

Camila de la Fuente Sandner, conocida artísticamente como CamdelaFu, es una caricaturista, ilustradora y madre venezolana-mexicana radicada en Ciudad de México. Su trabajo busca fomentar la empatía, provocar reflexión y movilizar cambios sociales, con un enfoque central en la defensa de los derechos humanos y la democracia.

Exiliada de Venezuela desde 2014, ha colaborado con organizaciones y medios de alcance global como Rolling Stone, Naciones Unidas y Save the Children, y ha compartido su experiencia en espacios internacionales como la UNESCO y el Parlamento Europeo.

Además de su producción editorial y de denuncia política, Camila crea libros infantiles que invitan a niñas y niños a cuestionar el mundo con curiosidad, espíritu crítico y un toque de rebeldía.

Este reconocimiento en Estambul no solo celebra su talento artístico, sino que reafirma el valor del arte como herramienta de transformación, memoria y denuncia frente a la opresión. Con cada caricatura, Camila de la Fuente sigue demostrando que el arte puede ser un grito de libertad y un acto de resistencia democrática.