El Mañanero del 13 de febrero: Día de la Juventud marcada por crisis económica y migración

En El Mañanero del 13 de febrero de Runrun.es resumimos los titulares más destacados de las últimas horas: Este 12 de febrero se conmemoró otro día de unos jóvenes venezolanos azotados por el alto costo de la vida, sueldos precarios, escuelas y universidades en franco deterioro y una migración que no se detiene pese a los controles y la xenofobia.

Juventud, divino tesoro arrasado por la crisis económica y migración

Utopix: En 2024 ocurrió un femicidio cada 34 horas

Día de la Juventud: ucevistas recuerdan a jóvenes caídos en protestas desde 2014

“Requiere medida humanitaria”: Por segunda vez difieren inicio de juicio de Rocío San Miguel

Respuesta humanitaria en Venezuela durante 2024 alcanzó solo 69% de la población meta

Hasta seis meses sin visita tienen algunos presos políticos en El Helicoide

No hay manera de “normalizar” la miseria, la humillación y el terror. Venezuela no será gobernable en dictadura.

“La situación no ha cambiado, la inestabilidad política en el país ha aumentado tras las elecciones, nuestra recomendación sigue vigente, es decir que personas que necesitan protección internacional no deben ser retornadas. No debe haber retornos forzados a Venezuela”, Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados