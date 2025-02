Inicio

Hasta seis meses sin visita tienen algunos presos políticos en El Helicoide

/ Comité por la Libertad de los Presos Políticos

Redacción Runrun.es Hace 3 horas

La situación de los presos políticos detenidos en El Helicoide continúa deteriorándose, según denuncias de sus familiares. Durante una manifestación frente a la Defensoría del Pueblo el pasado 11 de febrero, Afirmaron que llevan hasta seis meses sin poder verlos, lo que ha generado una creciente preocupación por su bienestar.

Adriana Briceño, esposa del periodista Ángel Godoy, uno de los detenidos, reveló que su esposo enfrenta un grave problema de salud. En una entrevista concedida a RunRunes, Briceño detalló que, tras superar el COVID-19, Godoy quedó con secuelas severas en su sistema respiratorio, lo que ha agravado su condición médica.

Debido a su estado de salud, Godoy requiere medicación constante. Sin embargo, Briceño expresó su incertidumbre sobre si su esposo está recibiendo el tratamiento adecuado.

“Le llevé sus medicinas, pero no tengo certeza de que se las estén administrando. Esto me genera mucha preocupación“, declaró durante otra concentración realizada frente al Ministerio Público.

La falta de transparencia y acceso a información sobre la situación de los detenidos ha intensificado la angustia de los familiares, quienes exigen respuestas y garantías para la integridad física y mental de sus seres queridos.

“No sabemos cómo está mi esposo”

Aurora Superlano, esposa de Freddy Superlano, denunció ante los medios de comunicación que no ha podido verificar el estado de salud del dirigente político, lo que ha generado una profunda preocupación en su familia.

“No sé si mi esposo está siendo torturado físicamente, y no sé si esa es la razón por la que no me permiten verlo. No hay motivos para que Freddy esté detenido, porque él no ha cometido ningún delito, al igual que todos los que se encuentran en El Helicoide y en los demás centros de detención del país”, afirmó con firmeza.

A este llamado se sumó Carol Figueredo, esposa de Pedro Guanipa, quien relató que su esposo cumplió años en prisión, lejos de su familia. “Él debería estar con nosotros, no encerrado. Hoy estamos contando los días que lleva detenido: 138. Está alejado de su familia y de todo lo que ama”, expresó con emotividad.

🚨 PRESO EN SU CUMPLEAÑOS Carol Figueredo, esposa del dirigente opositor y preso político Pedro Guanipa, denunció que su esposo lleva más de 4 meses y medio detenido en El Helicoide. 📹 @clippve pic.twitter.com/ZRLf1K0h05 — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) February 12, 2025

Los familiares de los presos políticos han llevado a cabo múltiples manifestaciones en distintas instancias del Estado para exigir un trato digno para sus seres queridos y el restablecimiento de las visitas regulares.

Sin embargo, sus demandas han sido respondidas con evasivas por parte de los funcionarios, lo que ha aumentado la frustración y la desesperación de quienes buscan justicia y transparencia.

Carta dirigida al defensor del pueblo

En una carta dirigida al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz Angulo, los familiares de los detenidos denunciaron que a sus seres queridos se les están violando sus derechos fundamentales como reclusos. “Entre estas violaciones se encuentran la negación del derecho a recibir visitas, el sometimiento a un aislamiento prolongado y la falta de información sobre su estado psíquico, físico y de salud en general”, se lee en el documento.

La misiva, que refleja la angustia y la indignación de los allegados, fue firmada por todos los familiares de los detenidos por razones políticas que se encuentran recluidos en El Helicoide.

En un gesto similar, Andreína Baduel, hermana de Josnars Baduel, entregó otra carta en la que exige respuestas claras sobre el estado de su hermano, quien está recluido en el centro penitenciario Rodeo I, en Miranda.

Baduel denunció que las visitas a su hermano fueron suspendidas sin justificación alguna, lo que ha aumentado la incertidumbre y la preocupación por su bienestar.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.