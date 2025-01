“No nos cansaremos de esperar afuera del Sebin”: Ángel Godoy cumple 22 días de desaparición forzosa

Al hablar de su esposo, Adriana Briceño se quiebra. Este jueves, 30 de enero, Ángel Godoy cumple 22 días desaparecido. Fue detenido afuera de su casa en Los Teques y, desde entonces, en ninguna búsqueda, su familia ha tenido éxito.

En una rueda de prensa en el Auditorio de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, el pasado 28 de enero, Briceño manifestó que no se cansará de esperar afuera del Sebin para que le den información de su esposo.

Después de tantos días, desistió de preguntar en los centros de detención de los Altos Mirandinos, “a casi todos los detenidos lo llevan a Caracas, por eso intento estar allá las veces que pueda”, dijo a RunRunes.

“Yo intento ir al Sebin un día de por medio, a veces, se me hace cuesta arriba por la situación económica, pero toda la familia hace el esfuerzo de estar en el Sebin de Plaza Venezuela o en la Máxima, que está en El Helicoide. No nos cansaremos de estar afuera esperando una respuesta”, añadió.

Godoy es redactor del medio Punto de Corte, también es activista por los derechos humanos, y es director del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI). Fue interceptado cuando llegaba al estacionamiento de su casa el 8 de enero.

Briceño afirmó que han seguido los canales regulares y han asistido a todas las instancias con la finalidad de obtener información respecto al paradero de su esposo.

Antes de introducir ese recurso, asistió a la dirección de Protección de los Derechos Humanos de la Fiscalía y le dijeron que le darían una respuesta “en 15 días hábiles”, después de eso entregó una carta en la Defensoría del Pueblo, dirigida a Alfredo Ruiz, y le informaron que en 20 días obtendría una contesta.

Aunque la han tratado con “amabilidad” en todas estas instancias, no se compara con la espera y el sufrimiento de la familia. El no saber dónde está su esposo es una situación que la agobia todos los días.

El comunicador padeció covid-19, en el 2020, y eso le dejó secuelas respiratorias. Por esa razón, su esposa adonde va le lleva su tratamiento y los informes médicos. Siempre con la esperanza de que lo pueda ver-

En una de sus búsquedas, llegó al Sebin y le dijo a uno de los custodios que su esposo estaba en el lugar y que necesitaba su tratamiento, lo afirmó con la intención de poder conseguir algún rastro de su paradero.

“El muchacho me miró y me dijo no, señora, su esposo no está aquí. Debe estar allá abajo en La Máxima, en El Helicoide”, mencionó.