ENH: 76 % de los hospitales en Venezuela no ofrecen alimentación adecuada - Runrun

Durante el mes de noviembre del 2023, los hospitales encuestados afirmaron en un 64 % que ofrecían menos de 3 comidas diarias a los pacientes

De acuerdo con el último boletín de la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH), publicada este 26 de diciembre, el 76% de los centros de salud venezolanos monitoreados en noviembre de 2023 por la ONG Médicos por la Salud no siguen recomendaciones médicas para la alimentación de los pacientes.

«Actualmente, los hospitales en Venezuela no pueden asegurar una nutrición adecuada a sus pacientes, tomando en cuenta que no todos los servicios funcionan todos los días de la semana, que, además, no ofrecen tres comidas (desayuno, almuerzo, cena) y que lo que alcanzan a ofrecer no cumple con las necesidades o requisitos nutricionales específicos de cada uno de los pacientes», detalló la ONG en su informe.

Dentro de la misma muestra de instituciones encuestadas, al menos 64 % afirmó que sirven menos de 3 comidas diarias a los pacientes y al personal; además, el 39 % indicó que el servicio alimenticio es intermitente.

Médicos por la Salud recalcó que las carencias en los centros de salud impactan también en los familiares de los pacientes, ya que «no tiene capacidad económica para poder suplir todo lo que el hospital no tiene (…), y muchas veces esto tiene un impacto significativo en el desarrollo de la enfermedad y la condición de vida de los pacientes».

Además de los servicios mermados en nutrición, la ENH ha denunciado que el 84 % de los servicios de imágenes por tomografía y resonancia magnética (TAC/RSM) en los centros de salud públicos del país no funcionan o están clausurados.

La encuesta también sostiene que estos dos servicios tienen el peor desempeño de ocho áreas médicas, entre los que se cuentan: emergencia, pediatría, rayos x, ecografía, laboratorio, quirófano y unidades de terapia intensiva (UTI) para adultos y pediátricas.