Trabajadores públicos tomaron las instalaciones de la Opsu para reclamar mejoras salariales - Runrun

Foto: Emma Salazar

«Y no, y no, y no nos quitarán el derecho a protestar», era otra de las consignas de los trabajadores del sector público

Este jueves, 1 de junio, trabajadores públicos ingresaron de manera forzada a la sede de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu), en Caracas, para denunciar que el Instructivo Onapre les sigue descontando una parte de su salario.

«Onapre, ladrona, nos robaste sin pistola», coreaban los empleados y sindicalistas, quienes rechazaban la eliminación del pago del cestaticket a los cargos accidentales, académicos, asistenciales y docentes.

Los trabajadores advirtieron que no se van a retirar de la sede de la Opsu hasta no recibir una respuesta por parte de las autoridades. «Aquí estamos trabajadores serios y los seguiremos enfrentando», dijo Deyanira Romero, trabajadora en la Universidad Central de Venezuela.

#1Jun 11:40 am #Caracas #Protesta

"#Onapre ladrona, nos robaste sin pistola", eso cantan los trabajadores públicos y sindicalistas al ingresar a la recepción de la sede de la Opsu, en el centro de Caracas, para reclamar respuesta – @ElPitazoTV pic.twitter.com/xV2mk184a4 — Reporte Ya (@ReporteYa) June 1, 2023

#1Jun 11:26 am #Caracas #Protesta @coalicionsind: Deyanira Romero UCV: "Aquí nos quedaremos dentro de la sede de la OPSU, bajen y den respuesta aquí estamos trabajadores serios y los seguiremos enfrentando" pic.twitter.com/UNmYwfETb6 — Reporte Ya (@ReporteYa) June 1, 2023

«Y no, y no, y no nos quitarán el derecho a protestar», era otra de las consignas de los trabajadores del sector público cuando a las 11:30 a.m. llegó la Brigada Antimotín de la Policía Nacional Bolivariana a la sede de la Opsu.