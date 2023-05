"¿Por qué no dices en tu bodrio de los miércoles dónde está El Aissami" y otros dardos de Capriles a Cabello - Runrun

«Decir que estamos intercambiando Citgo para que a mí me habiliten eso es una falsedad, una patraña, eso basura», dijo Capriles en un live en sus redes sociales sobre el comentario que hizo en días pasados Diosdado Cabello

Capriles retó a Cabello a revelar más información sobre la trama de corrupción en Pdvsa: «Diosdado, ¿por qué no dices en el bodrio tuyo de los miércoles donde está Tareck El Aissami o cuánto dinero han recuperado?

El precandidato a las primarias opositoras, Henrique Capriles Radonski, desmintió los señalamientos de Diosdado Cabello, quien aseguró que Primero Justicia estaba negociando la habilitación del también excandidato presidencial a cambio de Citgo.

En una transmisión en vivo en sus redes sociales, Capriles lanzó varios dardos al diputado a la AN oficialista. Entre ellos, le instó a revelar el paradero del exministro del Petróleo, Tareck El Aissami, quien renunció tras destaparse a mediados del mes de marzo una trama de corrupción en Pdvsa que involucró a varios funcionarios cercanos políticamente a él.

Capriles también se refirió a otros temas de interés nacional, que resumimos en la siguiente lista:

«Una patraña de Diosdado»

«Decir que estamos intercambiando Citgo para que a mí me habiliten, para restituir mis derechos políticos, eso es una falsedad, una patraña, eso es basura. Ahora, que haya gente que se deje llevar por toda la basura de Diosdado Cabello eso sí preocupa, pero aquí estamos para desmentirlo, no estamos en un proceso de transacción»

La pregunta del millón: ¿Dónde está El Aissami?

¿Dónde está el ministro de Petróleo, quién lo ha visto, cuántas tramas de corrupción van en Pdvsa? Diosdado, ¿por qué no dices en el bodrio tuyo de los miércoles donde está Tareck El Aissami, dónde está y quiénes son los responsables, o cuánto dinero han recuperado? (por trama de corrupción en Pdvsa)».

ÚLTIMA HORA | Capriles reta a Diosdado Cabello sobre la corrupción en PDVSA: "Diosdado, ¿por qué no dices en el bodrio tuyo dónde está Tareck El Aissami?" pic.twitter.com/HesHU8AwSL — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) May 25, 2023

«EEUU debe seguir protegiendo Citgo»

«Hay una protección por parte del gobierno de los EEUU, a quienes aprovecho y les hago un llamado desde esta ventana: EEUU tiene que seguir preservando ese activo (Citgo). Si quieren ayudar a recuperar la economía y la situación que vive el pueblo venezolano, si han mantenido este tiempo la protección sobre el principal activo venezolano en la búsqueda de una solución para la crisis política, económica y social, bueno, entonces hay que seguir protegiendo el principal activo. EEUU no va a ser más rico ni más pobre por Citgo, pero para Venezuela sí es fundamental».

«El tema de Citgo es un tema de Estado, de Venezuela, de los venezolanos. SI Citgo está obteniendo ingresos, ¿no podemos usar esos ingresos para el famoso fondo social, que significa recursos para la educación, salud y los grandes temas que le preocupan a la gente? Eso hay que discutirlo».

«Diosdado, no vas a ser Presidente»

«Aquí el dinero que se ha perdido se lo han robado ustedes -el gobierno-. Y no les gusta que la gente se los recuerde. Y no hay justicia porque ustedes controlan el Poder Judicial, ustedes se pagan y se dan el vuelto (…) Diosdado, en Miranda no se nos olvida -porque yo soy mirandino y nunca pudieron derrotarme- la barbarie de cuando tú fuiste gobernador, saliste derrotado. No vas a ser Presidente, no pagues tus frustraciones con nosotros. Has pasado por todos los cargos públicos, ¿cuántos cargos no ha ejercido ese señor? Y terminó ahí, echando gritos los miércoles. Cada día más gordo, acabado físicamente”.

🟡 Capriles le respondió a Diosdado Cabello: 🗣️ “Aquí el dinero que se ha perdido se lo han robado ustedes. Diosdado, en Miranda no se nos olvida la barbarie de cuando tú fuiste gobernador. No vas a ser Presidente, no pagues tus frustraciones con nosotros”. pic.twitter.com/Xnb9z485Za — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) May 25, 2023

ÚLTIMA HORA | Capriles niega negociación para lograr su habilitación política: “Yo sé que soy enemigo de Diosdado Cabello (…) la suerte de Venezuela jamás la voy atar a mi suerte personal” pic.twitter.com/8Q60riWTrT — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) May 25, 2023

«Está obsesionado conmigo»

«Yo sé que soy el enemigo de Diosdado Cabello (…) Es casi una fijación personal, y los periodistas me preguntaban sobre mi opinión sobre lo que dijo Diosdado Cabello. Yo no tengo la culpa de las frustraciones de Cabello. Desde que perdió la gobernación de Miranda en 2008, hace ya 15 años, todas sus frustraciones las paga en primer lugar conmigo, es una obsesión»