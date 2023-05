El presidente de la Comisión Nacional de Primarias dijo que no habrá exclusiones a priori en las postulaciones, pero que quienes deseen participar deben tener un compromiso con la democracia. Cada caso tendrá que ser evaluado individualmente

Los candidatos a las primarias tendrán que enganchar con sus propuestas a los votantes de forma tal que, estando frente al tarjetón electoral, recuerden su nombre y apellido para darles el voto. Y es que en las boletas electorales del 22 de octubre no habrá identificaciones partidistas o colores. Eso sí, las postulaciones que inician este 24 de mayo (y por un mes) sí podrán ser respaldadas por las organizaciones políticas o por firmas de los ciudadanos.

Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias, dijo en entrevista a El Guachimán Electoral que es una convocatoria para todos, pero para todos los que están comprometidos con la democracia. Este no será el único de los compromisos que los candidatos tendrán que cumplir, también está el respaldo a quien resulte electo. “Cualquier incumplimiento creo que sería cuestionado, sobre todo por la ciudadanía”, dijo Casal.

En cuanto a las postulaciones, ¿va a haber algún tipo de filtro o criterio sobre quienes pueden y quieran participar?

— Nosotros hemos sostenido en varias ocasiones que no vamos a hacer exclusiones a priori. No es ese el sentido de la Comisión. La primaria es una convocatoria que tiene identidad propia y no es lo mismo que una elección nacional oficial. Es una convocatoria para todos. Cuando digo todos, es para todos los que quieren un cambio político. Por eso siempre insistimos en que las decisiones las debemos tomar entre todos, es un esfuerzo de todos los que saben que hay que hacer un esfuerzo para la democratización, para lograr mejores condiciones de vida.

Es una convocatoria muy amplia, pero que también tiene una finalidad que es, digamos, lograr el cambio político. Bajo esa orientación nosotros iremos evaluando lo que se presente. Cuando llegue el momento de las postulaciones habrá que analizar los casos individualmente.

Nuestro reglamento marco impone que para postularse hay que cumplir con los requisitos que establece la Constitución para ser presidente de la República. El reglamento marco también impone que debe haberse demostrado que hay una lucha y compromiso con los principios de la democracia, el Estado de derecho, liberación de los presos políticos, el regreso de los exiliados. Eso, en la Comisión, hemos considerado que es una norma que vamos a interpretarla con un espíritu amplio.

¿Esos serían los criterios?

— Esto está en el reglamento. A nosotros nos correspondería hacer valer ese reglamento. En la Comisión siempre hemos sostenido esta idea de que las interpretaciones serán favorables a la participación. Destacamos la cláusula que está en el reglamento sobre los principios de la democracia. Esa norma se vincula con ese sello propio de la primaria: es para todos los que quieren un cambio político. Si alguien no quiere un cambio político, ve que las cosas están bien, que no hay problema con los exiliados, pues simplemente la puerta no sería la de las primarias. Con ese espíritu se van a revisar las postulaciones individuales.

¿Cuál sería un factor en el que entra este análisis individual y que pueda llevar al rechazo o negación a la postulación?

— De eso no puedo dar detalles porque no se han recibido las postulaciones. Los candidatos al momento de la postulación tienen que presentar un documento de compromiso con la democracia, donde el aspirante se compromete con esos grandes objetivos de democracia, Estado de derecho, liberación de los presos políticos, recuperación de la economía, defensa de los Derechos Humanos.

Trascendió que personas vinculadas a AD y Copei intervenidos por el TSJ tienen interés en participar de las primarias; ya otros dos candidatos han dicho que van a participar apoyados por esos partidos. ¿Cómo va a regular la Comisión esto?

— A nosotros no nos correspondería resolver conflictos de ese tipo, de representación legítima de los partidos políticos. Esa no es nuestra función.

Pero dice que van a analizar los casos individualmente. Entonces, por ejemplo, ¿la postulación sería por nombre y no por partido?

— De acuerdo con el reglamento, las candidaturas van a distinguirse por nombre y apellido. En las boletas electorales no se van a usar las siglas partidistas, sino que en las boletas electorales aparecerá nombre y apellido. Otra cosa es la postulación, la postulación puede venir de una organización política, por iniciativa propia, pero luego en la boleta aparecerá el nombre y apellido.

Antes de la elección del 22 de octubre ¿hay algún tipo de compromiso o norma en el que los candidatos se comprometen en apoyar a la persona que resulte electa o que no van a hacer una postulación fuera de la plataforma que va a apoyar al candidato unitario?

— Hay una norma en el reglamento que dice que los candidatos deben respetar los resultados anunciados por la Comisión Nacional de Primarias y respaldar al candidato triunfador. Es uno de los compromisos que deben asumir al momento de postularse.

Y si no ocurre, ¿habrá algún tipo de sanción?

— El momento de hacer efectivo ese compromiso es una vez que se conozcan los resultados. Aquel candidato que no resulte ganador le tocará respaldar a aquel que resulte triunfador. Cualquier incumplimiento creo que sería cuestionado, sobre todo por la ciudadanía.

Es decir, ¿sería una sanción moral entonces?

— Sí, una sanción moral, porque se hizo la primaria para eso, para tener un candidato unitario. Entonces, que alguien pierda, desconozca el resultado y se lance por su cuenta, significa que está desconociendo el espíritu de la primaria.

En cuanto al financiamiento de la elección ¿ya tienen establecido cómo se hará?

— El equipo logístico está haciendo tareas de recaudación, tanto para el voto en Venezuela, como para el respaldo que vamos a dar al voto en el exterior. Adicionalmente, hay un compromiso de los candidatos. Se les va a proponer que asuman alguna contribución de carácter voluntario para la cobertura de costos. Y pronto vamos a comenzar una campaña que hemos diseñado con nuestros equipos para que haya formas de contribución de los venezolanos, cada uno dentro de sus capacidades.

Esta semana, además de las postulaciones, también se podría definir si cuentan con el apoyo técnico del CNE o no, ¿cierto?

— Nosotros seguimos trabajando en ese tema. Hay una comisión técnica conjunta, no pudiese establecer una fecha específica (sobre la definición del apoyo técnico). Estamos avanzando.

Hay candidatos que dicen que si es las primarias se hacen con el CNE sería complicado, por la participación de la gente y el secreto del voto. ¿Qué tiene que decir al respecto?

— Hemos sostenido desde el primer balance de la Comisión que vamos a hacer valer la autonomía de la Comisión y el principio del resguardo de la identidad de los votantes. Esos principios nos guían y cualquier escenario de organización o apoyo logístico dejará a salvo esos principios.