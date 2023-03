Francisco tiene esperanzas de un cambio político en Venezuela - Runrun

En una entrevista concedida al portal argentino Infobae, el papa Francisco se refirió a la situación política en Venezuela y manifestó su esperanza de que pueda haber un cambio de régimen.

El papa Francisco, de 86 años, cumplirá el próximo lunes diez años al frente de la Iglesia católica, un período en el que ha centrado sus esfuerzos en reformar la Santa Sede para hacerla más transparente y efectiva, no sin la oposición de los sectores más conservadores del Vaticano.

En la misma entrevista, el santo padre calificó como una «dictadura grosera» el régimen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en su país, luego de la condena de un obispo nicaragüense a 26 años y 4 meses de prisión, según una entrevista publicada este viernes.

«Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige (Ortega). Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio», aseveró Francisco.