Plus Ultra Línea Aéreas no ha cometido ningún delito, según el auto de sobreseimiento del juzgado de Instrucción nº15 de Madrid   - Runrun

Las cuatro resoluciones demuestran la falta de fundamento de las falsas acusaciones que se han vertido injustificadamente desde diferentes ámbitos sobre la aerolínea española

El Tribunal Supremo, el Tribunal de Cuentas y la Unión Europea ya habían dado anteriormente la razón a Plus ultra Líneas Aéreas

La aerolínea española, Plus Ultra Líneas Aéreas, muestra su satisfacción ante el auto de sobreseimiento y archivo de la causa que tenía abierta en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que manifiesta claramente que la compañía no ha cometido ningún delito en la obtención de las ayudas de la SEPI.

El auto de archivo y sobreseimiento de esta causa -iniciada por las querellas interpuestas por MANOS LIMPIAS, PARTIDO POPULAR Y VOX- concluye que no existen indicios delictivos de ningún tipo ni contra los consejeros de SEPI ni contra Plus Ultra Líneas Aéreas. Y manifiesta claramente que Plus Ultra Líneas Aéreas no ocultó información ni tuvo ninguna intención de defraudar al solicitar la financiación concedida. La Audiencia Provincial de Madrid ya había estimado previamente el recurso de la aerolínea solicitando la finalización de la instrucción.

Con esta resolución se ratifica el cumplimiento de los requisitos necesarios para la financiación y su correcta concesión, despejando cualquier duda respecto a la actuación de Plus Ultra Líneas Aéreas.

El Tribunal Supremo, El Tribunal de Cuentas y La Unión Europea ya habían dado la razón con anterioridad a la aerolínea con sede en Madrid. Para Plus Ultra Líneas Aéreas las cuatro decisiones vienen a demostrar, cada una en su ámbito, la falta de fundamento de las acusaciones así como las tergiversaciones que se han estado vertiendo desde diferentes medios de comunicación, representantes políticos y organizaciones durante los últimos meses sobre la aerolínea española, utilizada injustificadamente como arma arrojadiza en una batalla política contra el Gobierno de España en la que nada tiene que ver, con el resultado de daños muy graves e injustos a la reputación de la compañía y de algunos de sus miembros y/o accionistas.

Para Plus Ultra Líneas Aéreas, de todos los hechos investigados -entre los que se incluyen varios peritajes judiciales- se desprende claramente que «se cumplían todos los requisitos de elegibilidad» que exige la normativa para otorgar las ayudas a la solvencia a empresas estratégicas otorgadas por la SEPI.

Plus Ultra Líneas Aéreas está absolutamente tranquila con el exhaustivo y escrupuloso cumplimiento de todos y cada uno de los requerimientos establecidos por la SEPI y espera que con el cierre de la última causa judicial que quedaba abierta, pueda por fin dedicar todos sus esfuerzos al fin para el que fue creada: conectar España con Latinoamérica, y generar empleo y riqueza para la economía española.

