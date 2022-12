Salario y pensión mínima en Venezuela pasaron de $30 en marzo a $8 en diciembre - Runrun

El economista José Guerra explicó este jueves, 8 de diciembre, que el salario mínimo en Venezuela pasó de $30 en marzo a $8 en diciembre.

“En marzo de este año, un trabajador venezolano o un pensionado devengaba 30 dólares mensuales. Hoy, 8 de diciembre, ese mismo trabajador devenga 8 dólares con 25 centavos. A esto nos ha llevado el socialismo del siglo XXI”, dijo.

A través de su cuenta en Twitter, José Guerra envió un mensaje y cuestionó el daño que le ha hecho el gobierno de Maduro a los trabajadores.

“¿Maduro, por qué has devaluado el bolívar de esa manera, arruinando a los venezolanos? Es hora de exigir un aumento genuino del salario mínimo, en dólares, para trabajadores y pensionados y un bono especial para compensar esta caída dramática del poder adquisitivo ante el colapso del poder adquisitivo en Venezuela”, dijo.

El economista señaló que la situación es la la crisis de un modelo económico destructivo. «No ha habido aumento salarial desde marzo y la inflación entre marzo y noviembre es más de 100%», afirmó el economista.

José Guerra insistió en que le «preocupa el pacto del silencio para no mencionar el tema», haciendo referencia al aumento de salario.

El precio del $ volando hoy y los salarios y pensiones en el sub suelo. Es la crisis de un modelo económico destructivo. No ha habido aumento salarial desde marzo y la inflación entre marzo y noviembre es más de 100%. Preocupa el pacto del silencio para no mencionar el tema pic.twitter.com/qonwDh80C4

— Jose Guerra (@JoseAGuerra) December 8, 2022