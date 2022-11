Seguridad de Catar retiró a las hinchas mensajes alusivos a Mahsa Amini en partido de Irán contra Gales - Runrun

El Mundial de Qatar 2022 no solo ha sido el escenario para que decenas de países se disputen la copa del mundo, también ha servido para protestar en favor de los derechos humanos, de la mujer, y de la comunidad LGBTI+.

Este viernes, en el Estadio Ahmed bin Ali, previo al partido entre Irán y Gales, una aficionada de la selección de Irán mostraba una franela con el nombre de Mahsa Amini, joven asesinada el pasado mes de septiembre tras haber sido detenida por usar mal el velo.

La mujer que tenía la franela con el nombre y la edad de Mahsa Amini, tenía el rostro maquillado con lágrimas de sangre y junto a otro aficionado sostenían una bandera con los colores de Irán y la leyenda “mujer, vida y libertad”.

Se conoció que un oficial de seguridad se les acercó para pedirles que retiraran su franela y bandera, pues varios organizadores califican tales expresiones como de índole política y no como una libertad de expresión.

This Iranian fan has her Mahsa Amini shirt removed by Qatar security. 😠

Mahsa Amini was just 22-years old when she was arrested and severely beaten by the Iran morality police for not wearing the correct clothing. She later died in hospital.#IRN | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/EdfOBZIeDw

