“Esos no le duelen a Venezuela”: Las perlas de Cabello a la alcaldesa de Bogotá sobre el Tren de Aragua - Runrun

Este miércoles, 7 de septiembre, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, respondió a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien en días recientes solicitó a las autoridades colombianas y venezolanas tomar acciones en contra de la banda delictiva Tren de Aragua.

«El Tren de Aragua es una estructura dirigida por alias ‘Niño Guerrero’ y alias ‘Giovany’, que están presos en Tocorón. Están cometiendo crímenes en Bogotá desde allá, desde la cárcel de Tocorón”, dijo López.

La alcaldesa exigió que alias «Niño Guerrero’ y «Giovany» sean «aislados» para que el grupo delincuencial quede sin coordinación.

Por otra parte, también exigió que se identifiquen y capturen a otros miembros de la banda que actuarían desde Venezuela.

Sobre el tema, Diosdado Cabello a través de su programa ‘Con el mazo dando’ rechazó las declaraciones de López y soltó varias perlas:

Diosdado Cabello se pronunció sobre la decisión del cantante colombiano Juanes de suspender su concierto en la ciudad de Caracas.

“No tengo nada en contra de Juanes, pero sí contra los que quieren atentar contra el país, tengo mi posición como patriota”, dijo Cabello.

“Quien amenazó a Venezuela fue Juanes, quienes dijeron que no venían a Venezuela hasta que el ‘régimen’ no cayera y ahora querían venir a meterse dinero, son unos inmorales y peseteros. La verdad es que no vendieron las entradas”.