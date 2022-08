Aumento de precios, depreciación de salarios y otros efectos del aumento del dólar - Runrun

El aumento del dólar paralelo se traduce en un dolor de cabeza para los ciudadanos. Con cada incremento, la capacidad adquisitiva disminuye en solo cuestión de horas.

Y es que el dólar superó la barrera de los 8 bolívares en la jornada del 24 de agosto. Un día después, cotizó por encima de los 9 bolívares.

En entrevista a Radio Fedecámaras, el economista y coordinador de investigación de la Asociación Venezolana de Capital Privado (Vencapital), Alejandro Castro, explicó que desde enero hasta agosto de 2022, el dólar aumentó su valor en 50%.

El incremento de los últimos días, según el director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, se debe a que el gobierno siguió aumentando el gasto en bolívares.

«Pero esas ventas de dólares que servían como contención han disminuido significativamente esta semana. El gobierno ha vendido pocas divisas en la banca y esto ha hecho que la presión de demanda haya disparado el precio del tipo de cambio», explicó.

Por otra parte, el último jefe de la mesa de cambio del Banco Central de Venezuela, Hermes Pérez, opinó que el alza del tipo de cambio no debería ser una sorpresa, porque Venezuela todavía está entre las tres inflaciones más elevadas del mundo.

«Es como si una persona tuviese una infección y no le dan antibiótico. Se han tenido medidas aisladas, pero no tienes un equipo económico competente.declaró este 25 de agosto en declaraciones a Unión Radio.

Agregó que, hasta julio de 2022, la inflación anualizada fue de 137%, pero que el precio del dólar no ha subido en la misma proporción.

«Todos los precios están aumentando en ese nivel, en promedio. El tipo de cambio de dólar es otro bien más, pero solo ha subido 52% en lo que va de año. El aumento del precio del dólar se mantiene rezagado respecto a la cesta de bienes y servicios, no ha subido a la misma velocidad que los demás bienes. «, explicó.

A continuación, varios economistas explican cómo afecta a los ciudadanos en su cotidianidad esta subida del dólar.

El economista y profesor universitario José Guerra, escribió en un trino en Twitter que, junto con el colapso del bolívar, se produce el de los salarios.

Guerra resaltó que el salario en $ de los venezolanos se depreció 10% respecto al 23 de agosto y que continuará depreciándose mientras siga subiendo el dólar.

Por otra parte, destacó que, con la reciente subida del dólar, el salario mínimo mensual, que en marzo de 2022 era $30, hoy es de $15.

Colapsa el bolívar y con él los salarios. De nuevo. El BCV no tiene cómo estabilizar la tasa de cambio porque no tiene reservas y porque el público no quiere bolívares. Una combinación letal. La tragedia: el salario mínimo mensual que en marzo de 2022 era $30 hoy es $15 pic.twitter.com/kTQsJffsrN

— Jose Guerra (@JoseAGuerra) August 24, 2022