Dos femicidios y 36 casos de violencia contra las mujeres en Bolívar en primeros dos meses de 2022 - Runrun

En los dos primeros meses de 2022, el monitoreo regional de Codehciu registró dos femicidios y 36 casos de violencia contra las mujeres en el estado Bolívar.

Las víctimas fueron Aixa Castellano Barajas (57), asesinada en el municipio Angostura del Orinoco. La mujer era comerciante y su cadáver fue encontrado el 10 de febrero, enterrado en el patio de su casa con signos de asfixia y las manos atadas.

Asimismo, una adolescente fue asesinada en Caroní. El cuerpo de la joven fue encontrado dentro de su vivienda en la parroquia Vista al Sol, el domingo 20 de febrero. El diario Primicia informó que el cuerpo de la víctima tenía señales de abuso sexual.

El registro que lleva Codehciu señala que en el mes de febrero se contabilizaron 11 mujeres adultas y 8 niñas, y adolescentes, víctimas de diferentes tipos de violencia como: psicológica, física, sexual, amenazas, trata de personas, actos lascivos, acoso, femicidio, y una desaparecida.

Según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Bolívar es el tercer estado más violento de Venezuela, y tiene dentro de su entidad a tres de los municipios más violentos del país: El Callao, Sifontes y Roscio.

La organización Insight Crime alertó que Venezuela es el segundo país más violento de la región, en su último informe. Y hubo al menos 239 femicidios en Venezuela durante 2021, según cifras de Utopix.

Codehciu advierte que actualmente es difícil para muchas mujeres comenzar una nueva vida luego de salir del ciclo de la violencia. La organización exhorta al Estado a que proteja a las mujeres víctimas o sobrevivientes de violencia mediante políticas públicas que las dignifiquen y garanticen la no discriminación, la no revictimización, la no repetición, y el acceso a la justicia.