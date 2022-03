Presidente de Ucrania a la Unión Europea: «Prueben que están con nosotros» - Runrun

Este martes, 1 de marzo, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante un discurso al Parlamento Europeo pidió a la Unión Europea (UE) que pruebe que está del lado de los ucranianos, ante la amplia ofensiva militar iniciada por Rusia.

«Europa será más fuerte con Ucrania en su seno. Sin ustedes, Ucrania estará sola. Nosotros hemos probado nuestra fortaleza (…), Por eso, prueben que están con nosotros, prueben que no nos abandonarán», dijo Zelenski en un contacto vía videoconferencia con el Parlamento Europeo.

El mandatario aspira a que la UE acepte la adhesión inmediata de Ucrania el bloque.

Los líderes del Parlamento y otras instituciones europeas están dispuestas a conceder a Ucrania el estatus de país «candidato» a la adhesión, pero una membresía plena se perfila como de aprobación mucho más difícil.

La Unión Europea se encuentra bajo fuerte presión para conceder a Ucrania protección, pero el proceso de adhesión al bloque tradicionalmente lleva varios años, en algunos casos casi una década, de negociaciones y reformas internas.

Este lunes, Zelenski firmó la demanda formal de adhesión de Ucrania a la UE mediante un «procedimiento especial».

«Es un momento histórico», dice un mensaje de la Rada Suprema (el Parlamento ucraniano) en Telegram, donde también se puede ver al mandatario ucraniano en el momento de la firma del documento.

En la suscripción del documento estuvieron presentes también el presidente de la Rada, Ruslán Stefanchuk, y el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal.

«Los ucranianos han mostrado desde hace tiempo que somos una parte inalienable de la comunidad europea. Ha llegado la hora de sellarlo en el papel», señaló Shmyhal.

En esa misma jornada, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, admitió que la adhesión inmediata de Ucrania generaba «diferentes opiniones».

En la actualidad Macedonia del Norte, Serbia, Montenegro y Albania esperan pacientemente ser aceptados en la UE. Turquía es aspirante desde hace fines de la década de 1980, pero esas negociaciones están virtualmente congeladas desde 2016.

President @ZelenskyyUa has signed application for the membership of #Ukraine in the European Union.

This is a historic moment! pic.twitter.com/rmzdgIwArc

— Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) February 28, 2022