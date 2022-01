Casi 200 mil fallas de luz fueron registradas durante 2021 en Venezuela - Runrun

La representante del comité recordó que el Estado debe hacerse responsable por los daños que puedan sufrir los electrodomésticos de los usuarios cuando el servicio eléctrico falla

La capacidad de respuesta del Estado ha disminuido por la cantidad de trabajadores que han abandonado sus labores por los bajos sueldos que reciben

Aixa López, presidenta del Comité de Afectados por Apagones, ofreció un balance sobre las afectaciones que vivió Venezuela durante 2021 con respecto a las deficiencias en el servicio eléctrico.

En una entrevista concedida a Globovisión este lunes 3 de enero, López indicó que se registraron 194.656 fallas en todo el territorio nacional, donde Zulia, Táchira, Mérida, Barinas, Miranda y Guárico fueron los estados más afectados.

Asimismo, señaló que en 2021 hubo un total de 12 apagones nacionales -considerando que es un evento que involucró a más de seis estados-. En siete de ellos, las autoridades no dieron una explicación alguna de qué produjo el incidente, mientras que en los otros cinco adjudicaron las fallas a ataques terroristas o fallas en determinada subestación, por lo que afirmó que nunca se asume la responsabilidad de lo que ocurre y lo achacan a un tercero.

Recordó que en la Ley Orgánica del Servicio y el Sistema Eléctrico se establece que el Estado se hace responsable de los daños que puedan sufrir los electrodomésticos de los usuarios.

Sin embargo, advirtió que la ciudadanía no cree en las instituciones porque no reciben las indemnizaciones correspondientes a sus equipos dañados, ya que se escudan tanto desde Corpoelec como en el Ministerio de Energía Eléctrica de que no es su culpa que sucedan estas cosas sino que es producto de acciones de terceros.

Aixa López denunció que el 2021 tiene un «registro muy negro» por la cantidad de fallas que se evidenciaron en el Sistema Eléctrico Nacional, tanto en la generación, como en la distribución y transmisión.

La representante del comité aseveró que la situación se agrava porque ha disminuido la capacidad de respuesta de los organismos del Estado tras la deserción de muchos trabajadores por los bajos salarios y que deciden buscar una mejor calidad de vida, ya sea en otro empleo o fuera del país.

Para ella, las fallas en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) trascienden de los electrodomésticos y empiezan a afectar otros sectores clave del país como la salud y la educación. En ese sentido, instó a la ciudadanía a organizarse y a exigir a los alcaldes de sus jurisdicciones que tiendan los puentes necesarios con las autoridades para que haya un buen servicio eléctrico en la zona donde viven.

Con información de TalCual