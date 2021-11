En Falcón tampoco se logró un candidato único y cuatro aspirantes van contra el oficialista Víctor Clark - Runrun

Aunque los diferentes partidos de oposición han llamado a tener candidatos únicos; está opción no se ha concretado y van cuatro candidatos contra el actual gobernador Víctor Clark que busca la reelección

El estado Falcón ha estado muy movido en las preparaciones para las elecciones regionales a ejecutarse el próximo 21 de noviembre. El actual gobernador Víctor Clark busca la reelección por el PSUV y los partidos del Gran Polo Patriótico.

El candidato del Psuv a la gobernación de Falcón, Víctor Clark, inició su campaña electoral presentando un plan de gobierno al que en primera instancia lo denominó como un plan “más inclusivo y de gobierno comunitario”. El evento fue en el Gimnasio Carlos Sánchez de Coro. pic.twitter.com/mz48jYf3xY — Jhonattam Petit (@soypetitygarcia) November 1, 2021

Por oposición, se postularon Eliézer Sirit por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD); Daniel Barrios (Alianza Democrática); Raúl Chirinos Mestre (UPP89); Aldo Cermeño (Min Unidad) y Atilio Yánez (Alianza Lápiz).

Este último retiró su candidatura para avanzar a la consolidación de un candidato único, aunque dijo no apoyar a un candidato en específico, sino que pidió a su militancia votar por el de su elección en caso de que la oposición no concrete la unidad.

«Siempre manifesté que jamás dividiría la oposición y como no puedo obligar a los demás candidatos a contarse para lograr una sola candidatura, prefiero retirarme para no ser cómplice de la división absurda que auspician no se con que intención», escribió Yánez en su cuenta de Twitter.

Siempre manifeste que jamas dividiria la oposición y como no puedo obligar a los demas candidatos a contarse para lograr una sola candidatura prefiero retirarme para no ser complice de la división absurda que auspician no se con que intención. — Atilio Yanez Plaza (@Atilioyanez4) November 4, 2021

Eliézer Sirit es el abanderado por la Unidad. En 2017 ganó las elecciones primarias de la MUD y se enfrentó al cargo de gobernador a Víctor Clark, que obtuvo la mayoría de votos.

Los que me escriben: "Javier no voy a votar porque esto es una dictadura" y no plantean alternancia, la sensación cívica es de vacío. Si la dictadura no considera el voto, cosa que dudo, menos el vacío de la abstención.

YO VOTO el 21. — Javier Vidal (@javiervidalp) November 3, 2021

En la entidad hay 25 municipios, en los que los ciudadanos y algunos políticos de oposición han pedido la unificación de un solo grupo para lograr ganarle al chavismo. Pero, pese a que está solicitud se ha hecho en varias oportunidades, no se ha tenido éxito.

El Consejo Nacional Electoral en la región explicó que en estas elecciones regionales se disputan 11 diputados al Concejo Legislativo del estado Falcón, 161 concejales, 25 alcaldes y un gobernador y hay una proyección de electores de 716.073, aunque hay que esperar la lista final del CNE.