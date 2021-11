Voto Joven: La ciudadanía debe protagonizar la reconstrucción del camino electoral - Runrun

Wanda Cedeño, coordinadora nacional de la organización, considera que este proceso electoral «es atípico» pero también representa «una oportunidad de retomar lo que es de la gente, la vía electoral y, con ella, la ciudadanía y sus derechos»

Mientras se aproxima un nuevo proceso electoral en Venezuela, no pocos son los ciudadanos que descartan su participación y que se preguntan para qué votar y qué ganarán con el voto el 21 de noviembre. Precisamente este fue el tema que se desarrolló en un foro virtual realizado la noche del 8 de noviembre y que tuvo como invitadas a Wanda Cedeño, coordinadora nacional de Voto Joven, y a Mariela Ramírez, vocera del movimiento ciudadano Dale Letra.

Ramírez habló sobre la importancia de la unión entre los ciudadanos para lograr las elecciones libres y justas que el país reclama: «Debemos transformar a Venezuela, para que el cambio sea posible (…) Tenemos que confiar en lo que podemos cambiar con nuestras acciones. El voto es la solución pacífica para salir de la crisis».

Enfatizó que el rescate de la institucionalidad del voto no se conquista en un solo paso. Opina que ha habido «avances, pero no hemos logrado la totalidad de condiciones». De acuerdo con Ramírez, es clave «volver a estar en forma, empezar a ejercitarse, para correr el maratón necesario para reconstruir el país». Esto, precisa, se logra entendiendo «la responsabilidad que tienen los ciudadanos, antes, durante y después de la elección».

De acuerdo con Ramírez, en la actualidad los ciudadanos están «construyendo un sistema político con reglas claras para todos, donde podamos construir la democracia plural que queremos». Aclaró que la pluralidad democrática del país «no se construye con dos polos enfrentándose para ver quién derrota a quién», por lo que «no vale la pena llevar a Venezuela a un enfrentamiento, sin un diálogo social y político que logré sacarnos de la crisis».

Elecciones que se traducen en oportunidades

En su opinión, hay hechos que hacen que este proceso sea importante y diferente al de diciembre pasado: «El primero de ellos es, efectivamente, el nombramiento de un nuevo CNE, en donde tenemos a dos rectores principales no alineados abiertamente con el chavismo y dos suplentes que vienen de la sociedad civil y que entienden la necesidad de hacer ciudadanía».

Otra particularidad, menciona Cedeño, es que la ciudadanía ha sido testigo de «un proceso de registro electoral que se extendió más de lo que se ha extendido a lo largo de los años desde 2015, que tuvo una participación importante de jóvenes y que permitió la oportunidad de tener esa actualización, esa identidad electoral«.

De lo anterior, la dirigente destaca que, de alguna manera, el ciudadano ha emprendido la defensa de sus derechos: “Por lo menos, hoy veíamos cómo se recibían denuncias de personas que comentaban que los habían migrado de centro electoral y no lo notaron a tiempo y, producto de eso, no se pudieron hacer los cambios para este proceso electoral. Entonces, es el tema de comenzar a despertar a la ciudadanía y a vincularla con la defensa de sus derechos y esa es una oportunidad en este proceso”.

A su juicio, es necesario desmontar la idea de que la crisis del país no se resuelve con elecciones. «Todo lo contrario, necesitamos afrontar como ciudadanos la importancia de la ciudadanía y el voto, y entender que nosotros tenemos ese derecho y que no vendrá un mesías o un tercero a generar un cambio que nos corresponde a nosotros mismos», dijo.

A pesar de que ve en el voto una esperanza de cambio, Cedeño sabe que es necesario administrar las expectativas.

“Este proceso, sin duda, no será la solución final. El 22 de noviembre no amaneceremos con una Venezuela distinta y sin problema alguno, pero sí se presenta la oportunidad de hacer ciudadanía de forma más activa. El ciudadano tiene que exigir y hacer contraloría de esos cargos, aunque haya votado o no por ellos (…) A partir del 22 se presenta de nuevo la oportunidad de reconstruir este camino electoral, y la ciudadanía debe ser protagonista de eso, no la oposición, ni el PSUV”, manifestó.

¿Está la juventud venezolana motivada a participar?

Seguramente muchos responderán negativamente esta pregunta. «Hay jóvenes que se animaron al menos a inscribirse en el registro electoral. Sin embargo, se estima que la participación juvenil sea sumamente baja en este proceso electoral. Allí viene la importancia de que padres, vecinos, las personas cerca de ellos conversen con ellos» sobre la importancia de votar, señaló.

Cedeño es consciente de que la juventud podría sentirse desesperanzada respecto a que haya un cambio en el país, pero desde Voto Joven están incentivando la participación a través de una campaña.

«Entendemos que podemos sentirnos decepcionados, motivados en un país en donde estudiar o tener un futuro es bastante complejo, producto de la crisis. Decir a las personas que vayan a votar por un futuro puede ser complicado, pero en realidad es la única opción que tenemos como jóvenes (…) En este momento, necesitamos que los jóvenes entiendan el poder que tienen al momento de poder votar y expresarse a través de eso», apostilló.