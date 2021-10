Emiten orden de captura contra Roberto Deniz y allanaron la casa de sus padres - Runrun

Este 15 de octubre, el gobierno allanó la vivienda del periodista venezolano Roberto Deniz y emitió una orden de captura en su contra.

El Juzgado 32 de Control emitió la orden de detención por el supuesto delito de «instigación al odio» contra el comunicador social que investigó para ArmandoInfo sobre los negocios ilícitos del empresario colombiano Álex Saab, detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde y requerido para extradicción por EEUU.

En el documento del juzgado trigésimo segundo se indica además solicitar a Interpol la activación de una alerta roja internacional contra el periodista. El oficio está firmado por la jueza Yoly Torres.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció esta arbitrariedad y convocó al «repudio mundial a una medida que persigue criminalizar el periodismo libre».

El SNTP recalcó además que la residencia de Deniz en Caracas fue allanada: «La intención es tapar la corrupción y silenciar el periodismo libre. No conoces límites en la administración de Maduro», denunciaron.

El portal El Pitazo reseñó que un grupo de hombres vestidos de negro y quienes se identificaron como supuestos miembros del Cicpc ingresaron al apartamento donde viven los padres de Deniz en el sector Las Acacias, de Caracas.

Un grupo de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana se acercó al conjunto residencial Marstol II, donde se practicaba el allanamiento, ya que se les notificó que se estaba ejecutando dicho procedimiento.

Pero los policías se mostraron extrañados y revelaron que desconocían sobre esta medida. Advirtieron sobre la posibilidad de que las personas que ingresaron al apartamento se hubiesen hecho pasar por miembros de algún cuerpo policial.

«Llama a uno de los del allanamiento, que salgan. El que esté al mando de la comisión. T ú no sabes si es que ellos tienen una credencial falsa», se le escucha decir a uno de los PNB que se acercó hasta el lugar.

"Entregaron una orden de allanamiento y dijeron que tenían que entrar y que si no lo hacían con permiso, igual lo harían", relató una vecina.

PNB dicen no conocer sobre el procedimiento en la vivienda de la familia de Roberto Deniz.

La encargada del condominio del edificio confirmó a dicho medio que los hombres entraron al edificio y al inmueble en compañía de dos testigos.

Al lugar se presentaron dos abogados de Espacio Público, incluido el director de la ONG, Carlos Correa, pero no los dejaron pasar, por lo que denunciaron una violación al «debido proceso.

«Roberto Deniz no vive aquí desde hace varios años, acá solo viven sus padres, un hermano, una cuñada y un par de niños. No sabemos cuál es la razón del allanamiento, ni el propósito que se persigue con esto», declaró Correa.

