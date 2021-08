Murió otra niña en el Hospital J.M. de los Ríos: exigen al Estado cumplir medidas cautelares que dictó la CIDH - Runrun

Wilmary es la cuarta menor que fallece en el mes de agosto a la espera de un trasplante, pese a las medidas cautelares que en 2019 interpuso la CIDH al servicio de nefrología y a los pacientes del centro asistencial

Este lunes, la ONG Prepara Familia informó que la niña Wilmary Hernández, de siete años, falleció en el hospital J.M. de Los Ríos a la espera de un trasplante.

A través de sus redes sociales, Prepara Familia confirmó que la menor era paciente del servicio de hematología.

Con Wilmary Hernández, ya son 13 los menores de edad que han fallecido en lo que va de 2021, y la cuarta en el mes de agosto que pierde la vida esperando que se reactive el sistema de trasplantes.

Con mucha tristeza, informamos el fallecimiento de Wilmary Hernández (07 años). El equipo de @preparafamilia, colaboradores y voluntarios se une al duelo que embarga a su familia y amistades.

Una nota publicada en RunRun.es señaló que, en menos de una semana, fallecieron Winder Rangel de 11 años, Jeannys Herrera de 9 años y Niurka Camacho de 15 años.

Cabe destacar que en el mes de junio, Niurka Camacho había encabezado una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en representación de los pacientes renales, en la que pidió mejores condiciones para el hospital de niños y exigió la reactivación de los trasplantes.

«En el hospital ha sido muy difícil porque he visto muchos compañeros falleciendo esperando un trasplante. Es difícil para mí porque yo no quiero que me pase lo mismo por esperar un trasplante, y por eso pido que reactiven los trasplantes. Que por favor se haga algo, quiero una mejor calidad de vida», dijo Camacho durante su intervención ante la CIDH.

Según reseña la nota, el programa de trasplantes está suspendido desde junio de 2017, luego de que le fuera quitada la competencia a la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (Ontv) en 2014 y fuera pasada a Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene), adscrita al Ministerio de Salud.

Exigencias al Estado

El comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, se pronunció a través de su cuenta en Twitter por el sensible fallecimiento de Wilmary.

Prado resaltó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió en 2018 medidas cautelares al servicio de nefrología y en el 2019 las amplió a favor de los pacientes.

Prado afirmó que la CIDH exhortó a las autoridades correspondiente a adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad personal y salud de los niños, niñas y adolescentes en los 13 servicios identificados del Hospital José Manuel de los Ríos en Caracas.

«En particular, la Comisión considera que las autoridades deben proporcionar un tratamiento médico que tome en cuenta, entre otros aspectos, el acceso a los medicamentos y procedimientos requeridos, conforme a las recomendaciones de los expertos correspondientes, así como la satisfacción de sus necesidades nutricionales y otras medidas complementarias, a la luz de su interés superior”, recordó Prado.

