Silencio, reacciones tardías o información poco sólida: las señales "preocupantes" sobre la oficina de Bachelet en Venezuela - Runrun

«Más que una oficina de país, necesitamos una oficina para el país», opinó Ligia Bolívar

Cree que el gobierno está haciendo un «uso interesado» de la presencia de la oficina en el país para uso propagandístico

Ligia Bolívar, socióloga, defensora de derechos humanos y coordinadora general de la organización Alerta Venezuela, hizo un balance sobre la real repercusión e impacto de las actividades de la oficina de Bachelet en Venezuela.

Bolívar describió una serie de «señales preocupantes» respecto a las actuaciones de los delegados de Bachelet en nuestro país durante el taller “Incidencia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos «, organizado por la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez)

En primer lugar, reclamó el hecho de que ninguna de las dos cartas de entendimiento que han sido firmadas por este despacho han sido conocimiento público.

«En Colombia, todos los acuerdos están en la página web. Hay que sacarle a Bachelet la exclusividad del país. Más que una oficina de país, necesitamos una oficina para el país. Nos interesa una oficina que proteja, que dé la cara, que tenga una vocería, no unos mensajeros», expresó.

Aunque Bolívar recalcó que la presencia de la oficina en Venezuela permitió «mejorar las condiciones de algunos presos políticos», cree que la parte vacía del vaso es mayor.

«El gobierno está haciendo uso interesado de la presencia de la oficina para fines propagandísticos y evasivos de las recomendaciones de DDHH. Los estados no se están dando cuenta de que esto se está convirtiendo en una oficina de relaciones públicas (…) El chantaje está funcionando, ‘yo los quiero acá, pero calladitos, en un rincón’ Y eso no lo podemos permitir.», opinó la también investigadora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB.

Comentó además la «posición de silencio» y las «reacciones tardías» de la oficina ante hechos preocupantes, como la violencia en Apure o actuación contra miembros de Azul Positivo.

«Hay varios hechos sobre los que la oficina no se ha pronunciado, o se ha pronunciado muy tarde, como una semana después. La demora es inaceptable, porque tenemos gente acá. Naciones Unidas no puede decir eso cuando tiene seis personas en terreno. Eso está pasando por un tema de temor, porque Bachelet quiere permanecer en el país, ¿pero a qué costo? No podemos permitir que el costo sea el del silencio», consideró.

"Hay varios hechos en los que la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas se ha pronunciado tarde o no se pronuncia; ha pasado —por ejemplo— con el conflicto de Apure y la detención de @AzulPositivo", @ligiabolivar pic.twitter.com/5QvJjOg9hG — Codhez (@Codhez) August 3, 2021

Por otra parte, cuestionó también el hecho de que en los últimos informes de la oficina «se dicen cosas que no tienen base sólida».

«Por ejemplo, afirman que los presos tienen buenas medidas de seguridad anticovid, pero en el mismo párrafo dicen que en las cárceles no hay agua», citó.

La sociedad civil debe estar al frente

El próximo mes de septiembre se firmará una nueva carta de compromiso, momento que Bolívar piensa es ·ideal para que las organizaciones de la sociedad civil marquen presencia.

«Es importante que las organizaciones civiles de DDHH nos apropiemos de la oficina, esto no puede ser parte de la agenda de Bachelet», sostuvo.

Bolívar también recordó que la presencia de la oficina de Bachelet en Venezuela «no es un favor», por lo que es necesario hacer exigencias sobre su funcionamiento.

Acotó que es fundamental que la oficina tenga «autonomía y plena independencia», que pueda acceder a todo el territorio nacional para visitar y crear subsedes y que permita la participación de la sociedad civil y de otros mecanismos de supervisión internacional.