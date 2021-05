3x3 | El duelo por covid hay que vivirlo en todas sus etapas - Runrun

Todo proceso de duelo debe pasar por cinco etapas: negación, ira, negociación, depresión y aceptación; saltarse uno de ellos o quedarse estancado en alguno nos lleva a un duelo patológico

Los duelos múltiples y el no poder despedirse de la persona, puede convertirse para los dolientes en una situación traumática

Un año en pandemia no ha sido suficiente para asimilar que la vida de todos los seres humanos cambió con la llegada del COVID-19. Aunque se sabe que el distanciamiento físico, el lavado frecuente de manos y el uso del tapabocas son los principales escudos para evitar formar parte de las estadísticas de contagiados con coronavirus, se ignora que la salud mental es cada vez más vulnerable y que los procesos de duelo que quedan en los familiares son más complicados de asimilar.

Venezuela acumula hasta el momento 198.865 casos positivos y 2.155 fallecidos por COVID-19, pero desde el pasado mes de febrero el Gobierno de Nicolás Maduro viene registrado un aumento significativo en la cifra de casos positivos y fallecidos, lo cual fue atribuido a la llegada de la variante brasileña P1 y P2, una cepa más contagiosa y letal, según varios estudios.

En redes sociales y en los portales de noticias es frecuente leer historias de familias que perdieron dos y hasta tres integrantes del mismo núcleo, lo que incide directamente en la salud mental de los deudos. Es el caso de Yury Castillo, una mujer de 36 años que perdió a dos primos maternos y a su abuelo paterno por COVID-19, en menos de dos meses. “El primero en enfermar fue mi abuelo, tenía síntomas pero se negaba a que lo llevaramos al hospital, cuando lo hicimos ya era muy tarde, sus pulmones estaban muy afectados. A las tres semanas cayeron mis primos y fue algo muy duro e inesperado. La verdad es que todos quedamos desconcertados, tristes, con miedo y traumados. No queremos salir de la casa”.

Sobrellevar la pérdida de un familiar siempre será un reto, que se complica aún más cuando son varias personas de una misma familia. El no poder despedirse del familiar que ha fallecido como cultural y religiosamente se acostumbre, influye negativamente en el proceso de duelo.

En Runrun.es consultamos con tres expertos para conocer y entender los procesos psicológicos que deja el proceso de duelo asociado con el COVID-19. También, los expertos ofrecieron varias recomendaciones para cuidar la salud mental, ya que según estos, las consultas psicológicas presenciales y online se han incrementado drásticamente en pandemia.

¿Cómo manejar y afrontar el duelo por COVID-19?

Vanessa Nunes

Todo proceso de duelo debe pasar por cinco etapas: negación, ira, negociación, depresión y aceptación; saltarse uno de ellos o quedarse estancado en alguno nos lleva a un duelo patológico. Un duelo puede durar de 6 meses a 2 años, sin embargo, considero que no hay un tiempo estipulado como “normal”.

Es muy importante estar conscientes que debemos mantener un rol activo para superar el duelo, no es simplemente pasar de una etapa a otra, hay que ir viviéndolas. En las circunstancias actuales es probable que la estadía en cada etapa se prolongue un poco más. Se requiere más tiempo para asimilar lo sucedido de forma tan repentina.

Es importante evitar caer en paranoia. Hablar sobre la pérdida y compartir la experiencia siempre ayuda, al igual que no reprimir cada sentimiento que se va experimentando en dichas etapas.

Evitar aislarse de la realidad. Limitar la exposición a las noticias y sobretodo evite juzgarse, es usual frases como “si no lo hubiera dejado salir”, “si lo hubiese llevado antes al médico”, “no le dimos tal o tal medicamento”, “tenía que haber ido a comprobar que estaba bien”, “por qué no lo traje a casa”, ninguno de estos pensamientos son sanos ni va a revertir lo sucedido, aquí es donde tenemos que intentar tener mayor control mental.

Guadalupe Pérez

El duelo por COVID-19 es ante todo un proceso de duelo humano pero que se complejiza por diferentes factores. Cada ser humano vivirá su proceso de duelo según su personalidad, su cultura y su historia personal con previos duelos. A pesar de la individualidad de la experiencia del duelo, el doliente tiene que reconocer que su proceso es normal, el dolor que se siente es la expresión del amor a la persona que ha fallecido, no hacemos duelo por algo o alguien con quien no tengamos vínculo emocional. Reconocer la realidad de la pérdida, tener comprensión, aceptación y tolerancia a las propias reacciones, no aislarse, conectarse con otros seres queridos que pueden ser otros dolientes o miembros de su red de apoyo social y apoyarse en la espiritualidad a través de sus rituales y comunidades religiosas.

Alí Pellicer

El duelo es la pérdida es la pérdida de algo material o físico de una persona o objeto y ese momento en cada persona o familia es muy particular. En este proceso de duelo múltiple por COVID-19, es importante entender que no somos culpables de la situación, más allá de lo que suceda en Venezuela.

¿Cómo ayudar a quién esté de duelo por COVID-19?

Vanessa Nunes

La compañía y empatía siempre son importantes. Hacer referencia a la empatía no es tan simple como colocarse en los zapatos de la otra persona, es ponernos en los zapatos del otro como el otro desde su sentir. Hacerle saber que lo entendemos, no subestimar su malestar, por lo que es muy importante no minimizar sus sentimientos y muy importante no juzgar. Involucrarte hasta donde lo permitan, sin presionar, respetando su espacio y sus maneras. Evitemos aconsejar, más bien hay que enfocarse en que describa lo que siente, en que sea la propia persona que exprese que siente, que necesita, cómo cree que podemos ayudarlo. Es importante recordarle a esa persona afectada que estás ahí disponible para lo que necesite. Escúchalo, pero no escuches para responder sino para comprender. Si el problema se torna grave, se escapa de sus manos, es recomendable siempre buscar ayuda de un profesional que lo acompañe y oriente en el tránsito y superación de esa situación.

Guadalupe Pérez

En este caso es muy importante reforzar la solidaridad y la conexión familiar y con otros miembros importantes de la red de apoyo social y espiritual, identificar los miembros familiares que estén menos vulnerables y con mayor fortaleza emocional para brindar acompañamiento a los familiares más vulnerables y llevar la logística del día a día de la vida familiar. Tener líneas abiertas de comunicación y no ocultar o silenciar la realidad vivida aunque tampoco todas las conversaciones familiares giren alrededor de este tema. El duelo es un tema de tiempo y de ir procesando y dar sentido a la experiencia. Situación que cambia cuando son muertes múltiples porque puede ser más larga de procesar y requieren más comprensión y protección mutua entre los familiares. En este caso yo recomendaría que los dolientes más directos o por lo menos el líder familiar acuda a una consulta de salud mental (psicólogo o psiquiatra especialista en duelo) para recibir orientaciones para el manejo en el presente y futuro de las típicas reacciones que pueden ir apareciendo.

Alí Pellicer

La empatía es muy importante en estos momentos. Todos estamos viviendo la misma pandemia aunque a algunos les afecte más que a otros. Entender la posición en la que se encuentra la persona afectada es de vital importancia. Es fundamental brindarle apoyo así sea a nivel personal o virtual a la persona afectada, que esta no se sienta sola en ningún momento.

Monitorear la conducta de los deudos, estar atentos ante señales o cambios en las rutinas o en el ánimo que no son habituales y que puedan generar algún problema. Es recomendable siempre buscar ayuda de un profesional que lo acompañe y oriente en el tránsito y superación de esa situación cuando no es posible superar una pérdida familiar.

Recomendaciones para cuidar la salud mental en estos tiempos

Vanessa Nunes

Tomar sol: Aunque sea unos minutos ayudará a producir vitamina D y fortalecer el sistema inmune. Realice alguna actividad física: Dentro de lo posible ejercítese, así sea caminar unos minutos al día. Sueño: Establezca una rutina habitual de ser posible. Hablar del tema: No sumergirnos en los rumores del día a día (cosa que puede tornarse difícil), pero intentar tener una persona para desahogarnos y compartir nuestras preocupaciones. Manténgase informado, sin caer en los rumores de fuentes poco confiables, verifique la información antes de angustiarse en vano. Aliméntese de forma sana y balanceada. Apueste a la gratitud: Aunque en estos momentos el pesimismo pueda apoderarse de usted. Enfóquese en lo positivo. Cuídese: Tome todas las medidas de bioseguridad pertinentes, no baje la guardia, no se flexibilice, su salud es importante. Busque ayuda: Un profesional de la salud mental le ayudará a digerir todo lo que está atravesando (bien sea de forma presencial u online). Exprese sus emociones: No las reprima, llore de ser necesario. Por último y no menos importante ser resilientes, desarrollar la capacidad de adaptarnos, y así tratar de disminuir la ansiedad que puede generar todo lo concerniente al COVID-19.

Guadalupe Pérez

No aislarse, conectar con los otros miembros de la familia y personas significativas de su red de apoyo. Autocuidarse en alimentación, sueño, si es posible ejercicio físico ligero, y mantener alguna actividad diaria que favorezca la relajación y conexión consigo mismo como prácticas de relajación y meditación, pintar, yoga, entre otras según las preferencias de la persona. Darse permiso para expresar los sentimientos que se puedan experimentar con la llegada de la pandemia.

Alí Pellicer

Es importante mantener las rutinas, pues estas dan un poco estabilidad y noción de normalidad en la vida. Es necesario tener un tiempo de esparcimiento lo suficientemente amplio para despejar la mente. No se debe sobreponer un ámbito sobre otro, cosa que ahora se da con mayor frecuencia por el teletrabajo, lo que puede llegar a perjudicar a las personas significativamente. Para mantener una buena salud mental no solo hace falta hacer ejercicios físicos, también cognitivos. Es fundamental alimentarse bien y de forma balanceada, dormir bien y suficiente, tener tiempos de recreación y respetar los horarios de otras actividades.