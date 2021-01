Bloomberg: Suiza encuentra $ 10 mil millones en fondos vinculados al gobierno de Maduro - Runrun

Fiscales suizos identificaron cuentas bancarias que contienen unos 9 mil millones de francos (10.100 millones de dólares), los cuales pueden haber provenido de fondos públicos malversados en Venezuela, informó el diario Le Matin Dimanche.

Desde que se abrieron las investigaciones a fines de 2019, los fiscales de Zúrich se enteraron de que personas cercanas al gobierno de Nicolás Maduro tienen fondos en cientos de cuentas en unos 30 bancos, según el informe.

La fiscalía de Zúrich no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

