CuentosdeCuarentena | 40 relatos verdaderos de cuando el mundo se detuvo - Runrun

Una gallina que no era satánica, una mujer que limpia su casa los domingos pero no sabe cómo hacerlo, una pareja que decide dejarse durante el silencio del confinamiento, un tuqueque que visita cada noche un apartamento del piso 10, un perro que se devora una bolsa de pepitonas que no era suya, un rostro herido por un tapabocas, un afán de cursos, talleres y eventos en línea que secan el cerebro: durante los primeros meses de la pandemia del COVID-19 cada quien se miró en su espejo confinado y, más de 210 entusiastas enviaron sus relatos atendiendo a la convocatoria de estos Cuentos de Cuarentena hecha por Runrun.es, ilustrada por Crack y Meollo Criollo y distribuida por El Pitazo, TalCual y El Bus TV.

“Algunos de estos relatos son para reír y, otros, para conmoverse. Pero, todos juntos, son el soundtrack de una película de bajo presupuesto sin buenos ni malos; son el mapa de un país que –deshilachado, atomizado, desvalido- fue atravesado de gravedad por un virus que llegó para cambiar el mundo y, en consecuencia, cambiarnos a todos”, dice en el prólogo Nelson Eduardo Bocaranda, director editorial de Runrun.es.

Cuentos de Cuarentena forma parte del lanzamiento de La imprenta digital de Runrun.es, una opción editorial que publicará materiales inéditos y también las premiadas investigaciones periodísticas de este medio de comunicación.

Estos relatos se pueden descargar en dos formatos: uno horizontal, con gran protagonismo de las ilustraciones, ideal para escritorio; y otro vertical, pensado para teléfonos móviles.