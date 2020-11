Las noticias económicas más importantes de hoy #20Nov - Runrun

Runrun.es hizo una recopilación de las noticias económicas más importantes del momento. Centros comerciales serán estrictos con las medidas de bioseguridad, venezolanos fabrican su propia gasolina y flexibilización de la cuarentena en diciembre, son los temas más destacados del día.

Desesperados por combustible, venezolanos roban crudo de Pdvsa y fabrican su propia gasolina

Los venezolanos, desesperados por combustible después de meses de escasez, han comenzado a robar crudo de campos inactivos propiedad de la estatal Petróleos de Venezuela y a destilar gasolina casera, según dos trabajadores de Pdvsa y media docena de personas familiarizadas con la práctica. La cantidad de crudo robado es una pequeña fracción de la producción de Venezuela, pero la actividad es una muestra de la crisis de la petrolera estatal Pdvsa, que ya no puede abastecer de combustible a la población del país. Descifrado

Centros Comerciales serán estrictos con las medidas de bioseguridad en el «Black Friday»

El «Black Friday» venezolano inicia oficialmente el viernes 20 de noviembre según lo indicó la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo). Centros comerciales recibirán a los visitantes con medidas de bioseguridad, ofertas diversas y parrandas. La directora ejecutiva de Cavececo, Claudia Itriago, señaló que el «Black Friday» en Venezuela se efectuará a partir del viernes 20 de noviembre de 2020. La temporada de ofertas debía llevarse a cabo el último viernes de noviembre, pero este año Cavececo decidió adelantarlo por coincidir con la semana radical de la cuarentena por COVID-19. Descifrado

Flexibilización total de la cuarentena en diciembre no logrará la recuperación económica

La flexibilización total de la cuarentena para todo el mes de diciembre, resultará insuficiente para la recuperación del sector productivo, que viene siendo golpeado en forma severa en los últimos ocho meses, asegura el presidente de Fedecámaras Lara, Giorgio Reni. Al ser consultado en torno a la situación que vive en estos momentos el sector empresarial en Lara, el dirigente empresarial afirma que esta entidad no escapa a la realidad virtual que vive la Venezuela de hoy en día, existen fallas en todos los servicios públicos, no solo en cantidad sino en calidad, indicando que tal vez en la Capital de la República esto no se ha vivido, porque en Caracas se está viviendo en una especie de “burbuja” con servicios medianamente mucho mejor que en el interior del país. Descifrado

Denuncia | Gobierno de Maduro tiene contratos por más de US$5.000 millones con empresas cubanas no competentes

La oposición de Venezuela denunció este miércoles 18 de noviembre que varias empresas cubanas del sector de telecomunicaciones «han hecho fortuna» en el país mediante contratos suscritos con el Estado e instituciones públicas venezolanas, favoreciendo así a ambos Gobiernos. «Cubatel, Copextel, Albet y Etecsa son empresas cubanas que han hecho fortuna gracias a contratos con empresas del Estado e instituciones públicas de Venezuela. Esto le ha permitido a la dictadura de Maduro copiar el sistema cubano de control político y financiar a La Habana», explicó Julio Borges, representante del líder opositor Juan Guaidó para las Relaciones Exteriores, citado por la agencia española EFE. Bancaynegocios