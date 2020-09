ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la tarde #30Sep - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 1.010.381 muertos en el mundo y 33.799.264 infectados. Aquí las 5 noticias más relevantes de la tarde:

Madrid registra 43,6 % de los nuevos casos de Covid-19 en España

El Ministerio español de Sanidad notificó este miércoles 11.016 nuevos casos de coronavirus, 43,6 % de ellos en Madrid, con lo que la cifra total de contagios desde el inicio de la pandemia asciende en España a 769.188 y las muertes a 31.791, con 177 fallecidos más. En las últimas 24 horas se confirmaron 3.897 nuevas infecciones, según estos datos oficiales. UR

El CEO de Novartis advierte: una vacuna no bastará para combatir el COVID

Las vacunas por sí solas no serán suficientes para combatir el COVID-19, dijo el líder ejecutivo de Novartis AG, Vas Narasimhan. Los tratamientos también desempeñarán un papel clave, de acuerdo con el CEO del laboratorio con base en Basilea, Suiza. Es probable que no haya suministros significativos de vacunas altamente efectivas hasta finales del próximo año, según Narasimhan, quien dirigió el desarrollo de la antigua unidad de vacunas de Novartis antes de su venta a GlaxoSmithKline Plc hace cinco años. Incluso una vez que dicha vacuna esté en el mercado, aclaró, probablemente no protegerá a todos, como es el caso de la gripe estacional. Infobae

ONU apela a la solidaridad para financiar una vacuna pública global

La ONU apeló este miércoles a la solidaridad y la cooperación para cubrir el déficit de 35.000 millones de dólares que necesita su alianza público-privada para desarrollar tratamientos, test y vacunas asequibles contra el covid-19 en todo el mundo. El secretario general de la organización, António Guterres, encabezó un evento internacional de alto nivel junto a la OMS, el Reino Unido y Suráfrica para impulsar respuestas coordinadas a la pandemia a través del programa Acelerador de Herramientas contra el covid-19 (Acelerador ACT). UR

Estudios comienzan a desentrañar cómo influye la obesidad en el COVID-19

Había pasado los últimos cuatro días sacudiéndose y pataleando mientras permanecía sedada y conectada a un respirador en un hospital del condado de San Luis, Misuri, para combatir un caso grave de COVID-19. “Me dijeron que había sido una verdadera guerrera”, recordó McCloud, una mujer afroestadounidense pensionada de 68 años con antecedentes de diabetes y problemas cardiacos. Pesaba cerca de 140 kilos cuando contrajo la enfermedad, lo cual le destrozó los pulmones y los riñones. Casi seis meses después, se siente orgullosa de haber superado lo peor. “Dicen que las personas con los padecimientos que yo tengo normalmente no sobreviven”, comentó. Infobae

“No es mi imaginación”: sobrevivieron al coronavirus, pero no se recuperaron

Se contagiaron de coronavirus hace meses y sobrevivieron, pero aún están atrapados en casa, respirando con esfuerzo. Ya no son contagiosos, pero algunos se sienten tan enfermos que apenas pueden caminar alrededor de la cuadra, y otros se marean mientras preparan la cena. Un mes tras otro, se apresuran a ir al hospital con síntomas nuevos y les suplican a los médicos que les den respuestas. A medida que el coronavirus se ha propagado por Estados Unidos a lo largo de siete meses, en los que ha contagiado al menos a siete millones de personas, algunas de ellas sufren en estos momentos los graves efectos debilitantes y misteriosos de la COVID-19 que duran mucho más que unos cuantos días o semanas. Infobae