Exministros de Salud exponen en Suecia la crisis humanitaria en Venezuela - Runrun

Los médicos José Félix Oletta, Rafael Orihuela, Pablo Pulido y Carlos Walter esperan que la comunidad internacional hagan aportes que contribuyan a fortalecer el apoyo internacional a la emergencia humanitaria en el país

Los exministros de Salud de Venezuela José Félix Oletta, Rafael Orihuela, Pablo Pulido y Carlos Walter dirigieron una carta abierta a los asistentes a la mesa redonda, convocada para este 10 de septiembre por las autoridades del Reinado de Suecia, con el fin de conseguir donaciones que contribuyan a fortalecer el apoyo internacional a la emergencia humanitaria en Venezuela.

Los exministros sugieren que a esta mesa redonda se incorpore un ciudadano venezolano que exponga la magnitud de la crisis humanitaria que afecta a este país. Además, consideran que la presencia de este vocero contribuirá a que los representantes de las agencias del sistema de las Naciones Unidas, y de otras organizaciones internacionales, comprendan más efectivamente el papel que las ONG desempeñan en la adecuada distribución de las donaciones.

A continuación, reproducimos la carta íntegra:

Saludamos con beneplácito, la iniciativa de las autoridades del Reino de Suecia, de convocar la realización de una mesa redonda de alto nivel de donantes para apoyar la respuesta ante la crisis humanitaria que ocurre en Venezuela.

Hemos tomado debida nota de la participación de Mr. Per Olsson Fridh, Swedish State Secretary for International Developmemt Cooperation y de los honorables conferencistas que intervendrán, todos de reconocida trayectoria y experiencia en la ejecución de planes de ayuda humanitaria. Así mismo, de quienes integran el altamente calificado panel de discusión, cuyas intervenciones seguramente nutrirán la respuesta que la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria en Venezuela y las numerosas agencias internacionales dependientes de la ONU y otras organizaciones no gubernamentales vienen realizando, a pesar de los obstáculos existentes, para que sus actividades y objetivos sean cumplidos efectivamente, en beneficio de las personas más vunerables y necesitadas de nuestro país.

Con toda seguridad, será un tema motivo de preocupación para los participantes, la brecha existente entre los montos estimados de 762,5 millones de dólares que requiere la implementación del Plan de Respuesta Humanitaria 2020 y los fondos recibidos, que hasta el 1-8- 2020 era de 134,3 millones de dólares, hecho en el que ha influido, con toda seguridad en la cultura de los países donantes, la asociación del nombre de Venezuela a un pasado no muy lejano, distinto al del país de hoy que vive bajo una emergencia humanitaria compleja.

Estamos seguros que la participación en el evento de un ciudadano venezolano, directivo de alguna de las múltiples organizaciones académicas, gremiales, sindicales y otras organizaciones sociales, que conforman la sociedad civil venezolana, que lleve la vocería de nuestro ciudadanos ante los donantes, les permitirá valorar mejor la magnitud de la crisis humanitaria que nos afecta; y a los representantes de las agencias del sistema de las Naciones Unidas y de otros organizaciones internacionales, a reforzar su comprensión sobre el papel que las organizaciones no gubernamentales desempeñan en la creación de capacidades, para que la respuesta de la cooperación de las organizaciones internacionales y las donaciones de los países amigos, lleguen efectivamente a las personas que la requieren, y en la veeduría, auditoria y control de los fondos destinados para la ayuda humanitaria. Por tal motivo, expresamos nuestro deseo de hacerle llegar a los distinguidos organizadores de la High Level Humanitarian Donor Round Table, la sugerencia de incorporar. entre los participantes de esta reunión a un ciudadano venezolano que cumpla con el perfil arriba señalado.