Foro Penal Venezolano sugiere "prudencia" y "no sacar conclusiones" del indulto - Runrun

Gonzalo Himiob destacó que el decreto todavía no está disponible, por lo que no se ha podido analizar y conocer cómo será aplicado e interpretado

El abogado Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal Venezolano, sugirió a la ciudadanía “prudencia” para evitar “sacar conclusiones jurídicas” sobre el indulto concedido este 31 de agosto a un grupo de 110 personas, de los cuales 50 son presos políticos; el resto son otros dirigentes de oposición y activistas.

“La prudencia impone no sacar conclusiones jurídicas o fácticas hasta que el decreto esté disponible y pueda ser analizado, y más allá, hasta que no se conozca cómo será aplicado e interpretado. Hasta esta hora no se ha hecho público”, escribió Himiob en su cuenta de Twitter.

En otro mensaje precisó que el decreto, que todavía no está disponible, “al parecer abarca casos de personas que están presas, pero también casos de personas investigadas o que están en el exilio. Es decir, no solo abarca presos políticos”.

Himiob agregó que el Foro Penal Venezolano se encuentra “verificando identidades y modalidades que tendrán las excarcelaciones anunciadas”.

