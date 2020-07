Desinformación entorpece lucha contra el Covid-19 - Runrun

Alegan que la mentira no sirve para contener la enfermedad

El coordinador de Vente Venezuela en el municipio Guaicaipuro, William Anseume, se refirió a los problemas que genera la falta de información o la información desapegada de la verdad con respecto al coravid-19:

“Si en algún lugar se puede constatar fehacientemente el mal tratamiento respecto a la información acerca del coravid-19, ese tratamiento populista, ocultador de la verdad, denunciado con la contundencia que lo expuso Ángela Merkel es en Venezuela. La mentira no sirve para contener la enfermedad. Ni siquiera por un tiempo. Al contrario, la desinformación, la inoportuna comprensión, y las mentiras contribuirán lamentablemente con la expansión fatal del virus en el país”.

Prosiguió el dirigente político: “En Guaicaipuro lo hemos constatado nuevamente con el desafortunado caso, el muy lamentable caso del fallecimiento de un bombero de Miranda en el Hospital Victorino Santaella de Los Teques; su familia denuncia la mentira hecha pública por un funcionario que se presenta como el manejador de la verdad absoluta del régimen. La verdad es que murió por desatención hospitalaria, porque no hay insumos, porque no hay lugares en las terapias intensivas. Esto es muy grave. Tanto la mentira, la ocultación de la información, como la desatención médico-hospitalaria que no es novedad alguna en nuestro país”.

Anseume siguió su intervención: “En Paracotos, una de las parroquias más habitadas de Guaicaipuro, extraoficialmente, se conocen tres casos de unos trabajadores que dieron positivos y fueron trasladados a un hotel en Caracas. Pero la población no lo sabe. Nadie lo dice. La gravedad de esta enfermedad requiere un tratamiento serio y responsable de la información. Así se contiene con mayor propiedad la propagación porque la gente anda más alerta, se lo toma con más cuidado”.

“¿Quién gana mintiendo? ¿Quién gana ocultando información? ¿Quién gana algo haciendo ver que todo está bajo control cuando finalmente con la crudeza de la enfermedad y de la muerte se termina sabiendo en carne propia que no es cierto?- Se preguntó el coordinador de Vente en Guaicaipuro-. Hay un manejo absolutamente irresponsable de la información y de todos los datos acerca del coravid-19 en Venezuela. Cada región. Cada población, no sólo en Miranda, en todo el país, debe estar al tanto de lo que ocurre en su alrededor. La información es un derecho humano”.

“Ni siquiera para mentir sirven. Sus mentiras, como todas, también tienen las patas cortas. Se trata de informar la realidad al detalle sino el virus se propagará diezmadoramente, inevitablemente, mortalmente. Quienes se han adueñado del poder en Venezuela no miden consecuencias. Deben irse cuanto antes. Aquí, de nuevo, la demostración de su maldad y su impericia en el manejo del Estado solo para su beneficio personal y grupal”. Concluyó William Anseume.